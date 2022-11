Estas son todas las operaciones de Kim Kardashian

El clan Kardashian-Jenner es conocido mundialmente por ser una de las familias más adineradas del planeta y por estar bajo las cámaras por más de 20 años pues han grabado realities sobre sus vidas. A lo largo de las temporadas se puede ver viajes, cenas en restaurantes de lujo, viajes privados, fiestas y con el paso del tiempo se puede notar algunos cambios que han sufrido los protagonistas. Algunos han pasado por transformaciones de estilo, mientras que otros por operaciones. Hoy te mostramos el antes y el después de Kim Kardashian.

Desde el comienzo de "Keeping Up With The Kardashians", hasta el nuevo programa llamado "The Kardashians", en infinidad de oportunidades se ha hablado de las transformaciones casi mágicas y las operaciones de la mayor de las hermanas. Si se hace una comparación de fotos de sus inicios con imágenes de ahora los cambios en su rostro y en su cuerpo son evidentes, pero ella nunca lo ha confesado del todo.

El antes de Kim Kardashian. Imagen de Marie Claire.

El después de Kim Kardashian. Imagen de Instagram.

Kim ha pasado por el quirófano en varias oportunidades y en algunas ocasiones ha reconocido que es fanática de los tratamientos estéticos para el rostro. Por otro lado, cuando se convirtió en mamá se sinceró sobre el tema y expresó que en un año y medio tuvo que pasar por cinco cirugías reconstructivas para "reparar el daño que todo eso causó en el interior". Asimismo, confesó que se borró algunas cicatrices y estrías que aparecieron en sus mamas por el hecho de haber amamantado a la mayor de sus hijas, North.

Extraordinaria transformación

A pesar de haber hablado sobre algunos temas la empresaria jamás se refirió a otras cirugías plásticas, pero algunos medios internacionales han coincidido en diversas cuestiones. Un cirujano del grupo médico inglés MYA habló con el diario "The Mirror" y expresó que probablemente se haya sometido a una rinoplastia septal abierta "para adelgazar el puente y reducir la base alar para refinar la punta de la nariz".

Kim Kardashian antes de operarse la nariz. Imagen de Upsocl.

A simple vista se puede notar que de 2007 a 2019 comienza a tener los pómulos y los labios más amplios, por esto muchos especialistas en el tema piensan que se puso relleno en las mejillas, para mejorar su estructura ósea. Además, se inyectó botox en la frente y al rededor de los ojos.

Por otro lado cuando al cirujano inglés le mostraron fotografías de la empresaria, expresó que según su opinión sugeriría que Kim se realizó un aumento de senos en el transcurso de la temporada 1 a la 4 de "Keeping Up With The Kardashians" (KUWTK) y luego con el nacimiento de North y Saint, en la temporada 12 volvió a hacer un retoque para restaurarlos a su altura original.

En uno de los capítulos de la temporada 6 Kim le dedicó atención especial a sus glúteos, pues cientos de personas hablaban de una operación. Por esta razón la empresaria se sometió a una radiografía y mostró que no había ningún tipo de implante mágico de silicona. Sin embargo, los médicos que hablaron con medios internacionales expresaron que la estrella pudo hacerse inyecciones de grasa en los glúteos, por lo que eso no se vería en una radiografía.

Kim Kardashian, imagen de archivo.