Así fue cuando Pitbull dio un puñetazo a un fan en pleno concierto

Hace varios años Pitbull demostró en vivo y en directo por qué lleva ese apodo. Fue en 2011 y en medio de un concierto, cuando hizo subir a un fan al escenario y lo golpeó ante la vista de todo el mundo. Esta persona lo estaba provocando y lo más probable es que jamás hubiera imaginado lo que generaría con su comportamiento.

El hecho sucedió en el 2011. Pitbull tenía 30 años y atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, ya que poco tiempo atrás había lanzado uno de sus grandes éxitos, el de "I Know You Want Me" (Calle Ocho).

Pitbull posa con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En un concierto en Aspen, Colorado, el rapero estadounidense de origen cubano se encontró con que uno de sus fans le empezó a arrojar billetes al cuerpo. Para sorpresa de muchos, Pitbull le extendió la mano y lo invitó a subir al escenario.

La persona en cuestión, ya al lado del artista, le tiró un billete más que dio de lleno en la cara del artista. Lo que siguió a continuación fue tan sorprendente como inesperado: el cantante le propinó un golpe en pleno rostro y luego le pegó una patada.

Instantes después intervino el personal de seguridad y el show continuó como si nada. Es más: durante el breve lapso que duró la secuencia, Pitbull mantuvo el micrófono en sus manos y siguió cantando con normalidad.

Esto es lo que dijo Pitbull acerca del golpe que le dio a uno de sus fans

Lejos de huir del asunto, el artista nacido en 1981 habló acerca de lo sucedido y lo hizo públicamente. En una entrevista que brindó para un programa de radio, explicó que sintió el comportamiento de su fan como algo inapropiado.

“Él estaba tirando dinero, y tirando dinero, y tirando dinero”, expresó acerca de la insistencia de la persona en cuestión. “Entonces yo le dije a él como tres veces: ‘mira, para de tirar dinero que es una falta de respeto”, agregó.

Pitbull continuó su relato explicando que, cuando el individuo subió al escenario, le tiró billetes en la cara y esto para él fue la gota que colmó el vaso. “Eso no: en cualquier país, en cualquier mundo, es una falta de respeto”.

Al mismo tiempo, recordó que no fue la primera vez que vivió algo similar. En una oportunidad, estando también sobre un escenario, le tiraron una botella y la misma le dio de lleno en la cabeza.

Para finalizar, y volviendo sobre el asunto, dijo “cuando terminó todo eso y terminó esa canción”, se sinceró con su público. “Dije: ‘oye, disculpas, porque yo no vine hasta acá para esto y no es mi personalidad’”.

¿Qué dices? ¿Estabas al tanto de esta particular situación que protagonizó Pitbull en uno de sus conciertos hace ya 11 años?