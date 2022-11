Solo el 5% de las personas encontró la solución de este test visual

Son muchas las personas que se animan a resolver los test visuales que aparecen en internet, por esta razón actualmente se han vuelto muy populares entre los usuarios de las redes sociales. El desafío que traemos el día de hoy, ha presentado grandes dificultades y muchos no han podido encontrar la respuesta. ¿Te animas a resolverlo?

Los test visuales utilizan ilusiones ópticas y estas son imágenes mentales engañosas provocadas por una falsa percepción de la realidad. Esto tiene como origen una mala interpretación de los datos que perciben los sentidos. Asimismo, podemos agregar que este tipo de fenómeno por lo general consiste en una percepción visual errónea que puede ser en las dimensiones, el color o la forma de un objeto.

Test visual, imagen de archivo.

Es muy probable que en muchas ocasiones hayas experimentado este tipo de ilusión sin saber cómo se llamaba. Seguro alguna vez has visto imágenes fijas que parecían moverse o a veces te han quedado grabadas algunas siluetas en tu visión, entre otras. Este tipo de imágenes engañan a nuestro sistema visual y también a nuestro cerebro, por eso debemos tener siempre presente que lo que observamos no es un fiel reflejo de la realidad.

Hoy te retamos a que mires la imagen y prestes atención a todos los detalles. Deberás encontrar una figura que se esconde detrás de esas lineas y formas de color celeste y blanco. La foto está específicamente diseñada para confundir tu mente, así que no te desesperes, lo principal es que tengas paciencia.

Test visual, imagen de Genial.guru.

Si todavía no pudiste encontrar la figura perdida te damos una pista más: lo que buscas es un camello. Intenta alejarte de la imagen o aleja el celular o dispositivo que estés usando. Quizás eso sea una gran ayuda para que encuentres lo que buscas.

Si no pudiste encontrar el camello en la siguiente imagen te mostramos la respuesta y la ubicación exacta de la figura. No te desanimes, son muchas las personas que no pudieron encontrarlo. Sigue entrenando tu mente y tus ojos con los próximos test visuales.