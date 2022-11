La popular canción que casi destrona a la icónica “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey

Es sabido que "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey ha conseguido ser año tras año el mayor hit navideño. Aunque le costó 25 años llegar al número 1, actualmente es el villancico preferido de todo el mundo. Sin embargo, existe una popular canción que casi la destrona. Te contamos de cuál se trata.

En cuanto llega el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, y se van acercando los sentimientos navideños, cada año comienza sistemáticamente un ascenso imparable en las listas por llegar al puesto n° 1 en torno al Día de Navidad. Y así ha sucedido con la icónica “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey.

Sin embargo, hubo otros canticos antes de dicho tema y de alguna manera le terminaron varios créditos que había conseguido. Se trata de su autor, Andy Stone, quien fue el responsable de co-escribir la misma canción 5 años antes del disco navideño de Mariah Carey.

Al parecer, lo hizo para la banda de country Vince Vance & the Valiants. De esa manera, publicaron su propia versión de "All I Want for Christmas Is You" en 1989, y debido a esto Stone denunció a Carey por 20 millones de dólares debido a «los daños que le ha causado». Incluso, se la acusó de una infracción de copyright como también de apropiación indebida.

Vale aclarar que esta melodía de 1989 no tiene casi nada que ver con la icónica canción de Mariah. Lo que sí tienen en común, aparte del nombre, es el concepto.

Qué canción casi destrona a Mariah Carey

La canción que casi destrona a la icónica “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey es una versión del "Wonderful Christmastime" de Paul McCartney. Este la adaptó en el año 2012 junto al grupo de rock alternativo The Shins.

Mariah Carey interpretando “All I Want for Christmas Is You”.

Si bien el famoso villancico de la artista no es la canción más popular en las tiendas, sí lo es en las listas musicales. Asimismo, vale destacar que los tenderos han elegido "Wonderful Christmastime" de The Shins como número 1 solo para amenizar a sus clientes en las compras. Pero nadie, nunca, podría destronar a la reina de la navidad con sus productos navideños. ¡Ella es la dueña de la Navidad!

¿Cuál te gusta más a ti?