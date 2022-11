Jennifer Lopez reapareció más bella que nunca y cosechó miles de corazones

Jennifer Lopez ha causado revuelo en las redes sociales, pues de repente su cuenta de Instagram no tenía publicaciones. Por esta razón, los fans de la cantante quedaron muy sorprendidos con la movida que realizó, ya que ella utiliza muy seguido sus redes sociales y a veces hasta comparte cosas personales. Sin embargo, recientemente volvió a aparecer y publicó un video que causó sensación.

En su vuelta a las redes, la artista posteó una serie de imágenes y videos sobre algunos recuerdos que le quedaron del pasado Día de Acción de Gracias. En las fotos la artista sale más bella que nunca disfrutando una de sus festividades preferidas. Para la ocasión, la diva del Bronx estuvo rodeada de sus amigos y familiares. Al parecer disfrutaron de una rica cena llena de platos típicos y también aprovecharon para salir a pasear al aire libre.

La cortina musical del video familiar fue la canción "The One", perteneciente a su disco "This Is Me... Then", pues Jennifer estuvo durante todo el mes celebrando el aniversario número 20, de este álbum. Es por esto que realizó una serie de estrategias de marketing para promocionar y a la vez recordar uno de los álbums que marcó su carrera.

Asimismo, el 25 de noviembre colgó un audiovisual que causó gran sorpresa por parte de sus fans. Resulta que en las primeras imágenes la cantante recrea la portada de su álbum "This Is Me... Then" y con el correr de los segundos la cantante va mutando hasta aparecer en su etapa actual y pronuncia las palabras: "Esta soy yo ahora", junto con la frase "La experiencia musical 2023", por lo que da a entender que muy pronto lanzará nuevas canciones.

La historia de un disco que marcó su carrera

Jennifer Lopez lanzó "This Is Me... Then", su tercer álbum de estudio, el 19 de noviembre de 2002. Originalmente, el estreno del disco estaba programado para el mes de diciembre, pero la filtración de "Jenny from the Block", que fue el primer sencillo, obligó a hacer algunos cambios ligeros y terminaron adelantando la salida casi un mes. Por el contrario de sus proyectos anteriores, este disco no perfiló para el dance pop, sino que se oriento para el rhythm and blues y fue una gran elección, pues al público le encantó.

Disco "This Is Me... Then", imagen de Instagram.

Según expresaron, la cantante se inspiró en Ben Affleck para escribir las canciones, pues durante aquella época las celebridades se encontraban muy enamorados y tenían una relación. De hecho, en algunos temas la cantante manifiesta su amor explícitamente: "Dear Ben", "Baby I Love U".

La participación del actor en el video musical de "Jenny from the Block" causó el impacto de todos, pues las estrellas se mostraron juntos y muy enamorados. En aquél momento se consolidaron como una de las parejas más famosas dentro de la industria y la prensa los apodó como "Bennifer".