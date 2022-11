Este icónico episodio de Los Simpson fue creado por accidente

Para recordar el icónico episodio de Los Simpson que fue creado por accidente hay que ir tiempo atrás, justo en el momento del debut de la serie, cuando el personaje Troy McClure vivía en Springfield donde presentaba una gran cantidad de infomerciales nocturnos con frases como: "¡No puedo creer que lo hayan inventado!" y también videos educativos de autoayuda. Te contamos más detalles a continuación.

Vale recordar que la primera aparición del personaje de Troy fue en el episodio de la segunda temporada de Los Simpson llamado "Homer vs. Lisa and the 8th Commandment". Este fue un personaje recurrente y popular hasta su episodio final, "Bart the Mother", en la temporada 10.

Así, hasta el llamado "El episodio espectacular 138", todos los episodios habían sido planeados. Sin embargo, ese no, ya que Troy tenía una aparición especial porque comenzaba a narrar grandes secuencias de la familia amarilla. La idea había nacido de la mente de David Silverman, uno de los más sublimes productores y guionistas de la serie animada. Al parecer, él fue quien había hecho algo en la vida real que luego traspasó al programa de televisión.

Todo comenzó en las diferentes charlas que realizaba en auditorios de todo el país contando algunas ideas que habían sido descartadas en Los Simpson. Incluso, contó experiencias personales que nacieron de producir el programa. Todo eso fue lo que lo llevó a crear "El episodio espectacular 138" por accidente.

Y a las personas les gustó tanto la idea que el resto de los productores y escritores comenzaron a preparar los siguientes capítulos con varias de esas escenas eliminadas. De esta manera, ampliaron el material y le dieron forma, y el personaje finalmente hizo varios episodios bajo esa línea, además de presentarse más tarde en 36 películas diferentes.

El personaje desapareció

Tristemente, para los fans de Los Simpson, este personaje dejó de aparecer de un momento a otro. La razón fue desgarradora: el 27 de mayo de 1998 Hartman fue asesinado a tiros por su esposa Brynn mientras dormía después de una discusión.

Toy McClure fue un personaje muy querido por sus graciosos episodios en Los Simpson.

Vale recordar que ella era alcohólica y en ese momento había consumido cocaína y tomado Zoloft antes de asesinar a Phil, para luego quitarse la vida. También hubo otros personajes que los directores, por diferentes razones, decidieron eliminar de la serie

¿Cómo recuerdas ese episodio?