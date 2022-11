El día que Jackie Chan casi pierde la vida en las grabaciones de Armor of God

Es muy común pensar que en las películas y series todo es fácil. Sin embargo, los actores no solo llegan al set y dicen lo que está en el guion y se van a casa, en muchos casos participan de escenarios peligrosos, como le sucedió Jackie Chan cuando casi pierde la vida en un accidente en las grabaciones de Armor of God. A continuación, recordamos en detalle la escena.

Durante una reciente entrevista, el propio Jackie Chan recordó un percance que vivió en el rodaje de Armor of God en 1986. Al parecer, un dato que no es menor es el hecho de que el actor siempre estuvo dispuesto a interpretar sus acrobacias.

El día que casi pierde la vida en un accidente en las grabaciones de Armor of God, Chan saltó desde una pared a una rama de un árbol que se terminó partiendo. Tras ese incidente, tuvo una desagradable caída de 5 metros en cuyo impacto su cabeza chocó con una roca que le rompió el cráneo e incluso requirió cirugía de inmediato.

Debido a ese desafortunado truco, el actor quedó con una secuela: una leve pérdida auditiva en uno de sus oídos y un agujero en el cabeza asociado a un tapón de plástico.

Armor of God: impactante desenlace

Vale recordar que la primera toma había salido a la perfección. Sin embargo, Jackie Chan sintió que podía hacerlo mucho mejor si la repetían. Fue entonces cuando ocurrió el accidente: "Intenté agarrarme al árbol, pero se seguía rompiendo. Y rompiendo. Y rompiendo" recordó de aquel día en cuestión y agregó: "Y al final Boom, acabé chocando contra las rocas. Me levanté y pensé, no ha sido nada. Pero sentía que me había lesionado la espalda".

Durante la misma entrevista, concluyó: "Luego me levanté, porque todos me ayudaron porque todo mi cuerpo estaba entumecido. Pero cuando el entumecimiento pasó es cuando me dio el aire y pude sentir la sangre. Fuimos directos al hospital... casi me muero".

Lo peor es que no exageró en nada ya que, durante el accidente, un trozo de hueso perforó su cráneo y le penetró el cerebro. Por fortuna, gracias a la rápida intervención de todo el equipo de Armor of God lo llevaron al hospital rápidamente y el intérprete pudo ser operado de urgencia y lograr sobrevivir.

Jackie Chan en una de sus grabaciones.

Vale recordar que las leyes de seguridad en el cine han cambiado mucho desde ese mismo año, 1986. Asimismo, el accidente que casi termina con la vida del actor demostró una vez más que las escenas de riesgo por algo se llaman así, porque pueden resultar fatales.

