Con estos secretos de preparación, los Caballeros Pobres o Torrejas serán tu postre preferido

Caballeros pobres es un postre super popular en la península de Yucatán, muy similar a las torrejas del resto del país. Es una suerte de french toast con un adicional delicioso: jarabe. Sin dudas, si no lo has probado aún, se convertirá en uno de tus postres favoritos. Hoy te traemos la receta para que puedas prepararlo cuando gustes fácilmente y con ingredientes que tienes en casa.

Caballeros Pobres. Fuente: Mc Cormik

Ingredientes

1½ tazas de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de vainilla

6 rebanadas gruesas de pan francés del día anterior (o fresco, si no tienes)

4 huevos grandes yemas y claras separadas

1 taza de aceite vegetal para freír, para el jarabe

¾ taza de agua

½ rama de canela

1 taza de piloncillo raspado.

1 clavo

? taza de pasas

? taza de almendras cortadas en hojuelas

¼ cucharadita de semillas de anís

Rinde 6 porciones.

Procedimiento

El primer paso para preparar este postre delicioso llamado Caballeros pobres es comenzar mezclando la leche, el azúcar y la vainilla en un recipiente mediano. Sobre esa mezcla, sumerge las rebanadas de pan de a una hasta que las notes totalmente humedecidas, pero sin llegar a que se rompan. Caballeros pobres.Fuente: Nibbles and Feasts

Lo siguiente que debes hacer es retirarles el exceso de leche con un paño de cocina limpio y seco. No te recomendamos utilizar papel de cocina porque podría pegarse al pan y eso no sería nada agradable ni fácil de despegar. Mientras el paño absorbe la leche, mezcla las yemas de huevo en un bol y resérvalas. Luego, con una batidora eléctrica, bate las claras a punto de nieve (es decir, hasta que aumenten su volumen y puedas girar el recipiente y no se caigan.

Agrega a las claras poco a poco las yemas que mezclaste previamente. Para este paso, un Tip MDZ, es que batas a velocidad super baja, para que las claras no se bajen. Lo siguiente es calentar el aceite en una sartén a fuego medio alto. Una vez que esté caliente, sumerge las rebanadas de pan en la mezcla de huevo y fríelas por aproximadamente 2 minutos cada lado.

Para freírlas cerciórate de que no haya exceso de leche en ellas, así te aseguras de que no salpicará aceite por doquier. Notarás que están listas cuando las veas de un color marrón dorado claro. Apenas notes que están así, retíralas del aceite y colócalas sobre toallas de papel para absorber el exceso de aceite.

Este es el momento de preparar el jarabe. Para hacerlo, coloca en una cacerola con agua el piloncillo, el clavo, la canela y las semillas de anís. Lleva a ebullición y luego baja el fuego hasta que el jarabe empiece a espesarse. Tardará aproximadamente unos 7 minutos. Cuando lo notes espeso, cuélalo con mucho cuidado y llévalo nuevamente a la cacerola. Agrega las pasas y revuelve. Retíralo de la cocción cuando las pasas crezcan.

Un Tip MDZ es que, si no consigues piloncillo, puedes utilizar azúcar blanca o morena, solo modificará el tiempo de cocción del jarabe. Caballeros pobres.Fuente: Retratos

¡Lo que queda es servir este delicioso postre Caballeros pobres! Te encantará su sabor y, como habrás notado, es sencillo hacerlo. Así que no tienes excusa alguna. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.