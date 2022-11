The Grinch: un clásico infantil con un giro inesperado que se verá en breve

Se acerca la Navidad y la cartelera de Netflix está lista para que cada usuario escoja su contenido de preferencia, muchos estrenos a la vista se pueden ver vinculados al: terror, amor y misterio, además de ver que los clásicos siguen entre los favoritos por el público, como es el caso de 'The Grinch Stole Christmas' y que en quince países se encuentra siendo tendencia, mientras se espera el estreno de 'The Mean One', la versión temerosa del dulce monstruo.

'The Grinch Stole Christmas'

La pícara historia infantil fue estrenada en el 2000 bajo la dirección y basada en el libro de Dr Seuss que lleva el mismo nombre que la que fue llevada a live action y con la voz actoral de Jim Carrey, quién mostraba al ladrón que le robaba los juguetes a los niños.

Fantasioso para los niños que creían ver que existía un ogro en plena víspera navideña y que lentamente se fue convirtiendo en uno más con suma inocencia. El film recaudó más de 345 millones de dólares y en aquel año se rompió en taquilla estando catalogada como la película más exitosa y habiendo estado nominada en 10 premiaciones y ganado 7 en las que se incluye un premio Oscar a mejor maquillaje y Bafta en mejor peluquería y maquillaje.

Aunque la versión animada fue estrenado en el año 1966 como un cuento puro y exclusivamente caraturizado y en formato de corto, con una duración de 27 minutos.

'The Grinch'

En el 2018 se llevó acabo una nueva reversión del clásico infantil y que ganó una buena suma en bolsa, llegando a recaudar más de 512 millones de dólares y bajo la dirección de Scott Mosier y Yarrow Chenier y bajo el mismo concepto sólo que volviendo a ser más adaptado a los niños.

La nueva apuesta sangrienta

Para esta Navidad se negoció la vuelta de The Grinch pero con un vuelco contrario, más sanguinario que nunca bajo el nombre de 'The Mean One', así se llamará la película que llegará el 15 de diciembre, y que si bien aún no se sabe por dónde se podrá ver, ya está todo en marcha para que sea un verdadero boom terrorífico terrorífico clásico del 2000.

En la que el monstruo jugará el papel de un homicida mientras se calza el traje de Santa Claus engañando a los niños.

El elenco estará protagonizado por: David Howard Thornton (quién fue parte de la película del payaso maldito de Terrifier 2) y Krystle Martín que contará con una cruda historia en la piel de Cindy Lou, a la que le asesinaron a sus padres dos décadas atrás.

Terror a la vista

3 recomendaciones más que están en Netflix y no puedes dejar de ver:

Navidad contigo

Se centra en la vida de una joven artista quien busca inspiraciones para crear nuevas canciones en Navidad y se topará con una adolescente fanática con la que tendrá muchas cosas en común, entre ellas el padre.

Freddie Prince JR y Aimee García

Navidad de golpe

Una muchacha millonaria que está a punto de casarse sufre un accidente de Esquí y pierde la memoria por completo, al punto que será socorida por un dueño de una cabaña y su hija.

Lindsay Lohan y Chord Overstreet

Return to Christmas Creek

Cuenta la historia de una desarrolladora de aplicaciones de Chicago llamada Amelia Hughes (Tori Anderson), quien regresará a su lugar natal para reencontrarse con su familia y amigos y redescubriendo la Navidad.