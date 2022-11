Qué respondió Antonio de la Rúa cuando le preguntaron por Shakira

Ya pasaron varios meses desde que Shakira rompió con Gerard Piqué. Sin embargo, su nombre continúa sonando fuerte en todos lados. No hay quien no quiera saber acerca de ella y de hecho, mucho se especuló sobre un supuesto reencuentro entre la cantante colombiana y uno de sus exs: Antonio de la Rúa.

La intérprete de Día de Enero estuvo en pareja con el abogado argentino antes de iniciar una relación con el futbolista español. Es sabido que cuando conoció al padre de sus hijos (Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak), ella estaba en pareja con él. No por nada se especuló que se volvieran a encontrar.

Shakira y Antonio de la Rúa

Muchos salieron a buscar la palabra de los protagonistas y uno de los que habló con Antonio de la Rúa fue el periodista Juan Etchegoyen. En Mitre Live, contó: "Salió la noticia de que Shakira y Antonio se iban a reencontrar en Miami y también trascendió que ambos tenían un proyecto profesional juntos... Bueno, hablé con el empresario".

Y continuó: "Obviamente primero le consulté si había posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: 'jejeje es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición'".

Shakira y Antonio de la Rúa

Luego, fue directo al grano y al hijo del ex presidente de la República Argentina lo interrogó acerca de la querida barranquillera. ¿Qué le respondió él? "Una vez que me contestó eso le consulté lo que todos queremos saber: si hay o no vínculo con la cantante y ahí prefirió no decir absolutamente nada. Me clavó el visto literal, aunque para mí esto dice mucho... Está todo dicho, qué quieren que les diga", señaló el comunicador.