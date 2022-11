Merlina estrenó y el foco se tornó en Jenna Ortega

Jenna Ortega es sin dudas una de las jóvenes artistas que más ha sabido girar en diversos sentidos en cuánto a las actuaciones que se la vio llevando a cabo, su enorme salto se dio en You, siendo cómplice de Joe, el psicópata (interpretado por Penn Badgley), también su destacada aparición en The Fallout... pero ello no es todo si no que además hoy se la ve brillar en la película 'Merlina', por Netflix como Miércoles Adams inspirada en la historieta de Los Locos Addams y creado por Charles Addams.

Su última aparición en main stream

Un enorme público estaba deseoso de que ya se lanzara el tan esperado estreno, y que ha sido un verdadero desafío para la artista estadounidenses de tan solo 20 años y que trajo centenares de comentarios en las redes sociales, aquí te compartimos algunos de los más destacados.

Háganse un favor y vean Wednesday. Yo? Enamorada de Jenna Ortega. pic.twitter.com/qwqkNajXM7 — J e s s uD83CuDF41 (@JessiRivas17) November 24, 2022

"Háganse un favor y vean Wednesday. Yo? Enamorada de Jenna Ortega, quién hace de la menor del clan Addams con un personaje oscuro pero que atrajo cierta gracia entre el público como esta escena en la que se la ve bailando con un look completamente dark.

lo BELLA que es Jenna Ortega cada vez que la veo quedó así pic.twitter.com/rLUxaJ1naD — Nati (@ln4tividad) November 23, 2022

Otros apelaron a lanzar memes en las redes sociales halagando la belleza de esta joven actriz: "Lo bella que es Jenna Ortega, cada que la veo quedo así", opinó el user @in4tividad.

Y otros reconocieron el momento preciso en que se hace guiño hacia otra de las mujeres que interpretó a Merlina tiempo atrás, Christina Ricci.

christina ricci and jenna ortega interacting on #wednesdaynetflix It's the most epic interaction ever pic.twitter.com/eRXUBYZgRN — ? wednesday spoilers (@616JOHNNYST0RM) November 23, 2022

La impactante confesión...

En una entrevista para el medio de Youtube, Wired en plena vorágine por el film, Jenna respondió algunas de las preguntas de sus fans y sorprendió al nombrar qué tenía en común con Merlina.

"Soy un bicho raro... Solía realizar autopsias en pequeños animales cuando era más joven. Como pequeños lagartos que encontraba muertos en mi patio trasero”, confesó acerca de las 'travesuras' que solía de hacer en su niñez.

Pero no es la primera vez que hace una declaración de peso tan elevado...

En diálogo con The Face en su momento ella confesó que le interesa mucho las historias vinculadas a asesinos, monstruos y criaturas:

"Siento que es algo que siempre ha sido atractivo para mí desde que era más joven, algo que siempre me gustó. Es lo que me parece correcto y tienden a ser los guiones que me gustan. Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas que cuando miras más de cerca, realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras”, expresó sin ningún tipo de temor.