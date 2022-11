Jennifer López sigue sin aparecer en las redes sociales y preocupa a sus fans

Muchas dudas han surgido a partir de la repentina desaparición de Jennifer López, la artista que mueve masas gigantescas generacionales ha dejado sus redes sociales de lado y los motivos siguen siendo una incógnita...

Frente a estos cambios muchos han apuntado contra una posible separación con Ben Affleck y otros simplemente creen que se está por venir algo muy grande como la llegada de un nuevo disco.

Fuente: Imagen / Doug Kanter / AFP.

El amor nacido allí por el año 2002.

Los últimos indicios de la artista

La última postal que pudimos observar en su Instagram fue una referida a los 20 años que se cumplían del disco "This is me then" y que tanto han disfrutado los fans de la parejita, ya qué recordemos... en aquel momento Jlo le dedicó varias canciones a su actual esposo, de cuando recién se estaban conociendo años atrás y que hoy la vida los volvió a juntar.

La cantante ha adoptado el accionar de otras celebrities como: Daddy Yankee, Natti Natasha, Selena Gómez, Rihanna y Danna Paola entre otros... ¿Por qué? Aún no lo sabemos... tal vez sea por el lado personal o por un próximo lanzamiento con lentos pasos.

Su conexión con el público

Sucede que si bien ha tomado esta decisión... ya sabemos el motivo, Jennifer fue vista en Nueva York, en el evento de la avant premiere de Merlina.

Veremos con qué nos deleita en breve...