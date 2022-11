Belinda recibe con mucho amor a Glen, el nuevo integrante de la familia

Una postal de Belinda vistiendo un tierno pijama de Stitch, el icónico personaje de Disney, mientras sostiene en sus brazos a un encantador gatito, se hizo popular en las redes en las últimas horas. Es que la cantante de 33 años sorprendió a sus fanáticos con la llegada de un nuevo amor a su vida, nada más ni nada menos que un felino blanco llamado Glen.

“Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir”, escribió Belinda en la descripción de la publicación, que rápidamente llegó a los 500 mil ‘me gustas’ en Instagram. En seguida, la estrella del pop reveló que no sabe mucho de gatos, pero que planea darle todo el amor posible, para lo cual le pidió consejos de crianza a sus fans.

BELINDA LE DA TODO EL AMOR AL NUEVO INTEGRANTE DE SU FAMILIA. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

“Es la primera vez que tengo un gatito y no sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi”, dijo la también actriz y siguió: “Si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me haría muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo”.

Asimismo, la ex novia de Christia Nodal observó: “Me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes y eso me da más ansiedad. Cuéntenme, tienen gatitos??”. Por supuesto, tanto otras celebridades como sus propios fanáticos llenaron el posteo de comentarios como los siguientes: "Glen poco a poco se te acercará más pero no esperes tanto apapacho como con lo perritos son muy raros a la hora de demostrar amor"; "El gatito: Con la princesa Belinda pero a qué costo. No les gusta que unos los abrace, cuando ellos quieren cariño ellos llegan a buscarlo a uno, pero son protectores”.

Belinda le da la bienvenida a Glen, su gatito. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

Todo sobre Glen, la nueva mascota de Belinda

Belinda también subió a las historias temporales fotografías con el primer gatito de la familia. Ahora, el felino le hará compañía a Cuatro, el perro Chihuahua que ya tenía la intérprete de ‘Ángel’. Por lo que se ve, el felino es de la raza himalayo, es de color blanco y cuenta con la cara un poco achatada y con ojos azul claro. ¡Encantador!

LA INSPIRACIÓN PARA EL NOMBRE DE GLEN. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

Como dato curioso, Belinda reveló que sacó inspiración para el nombre del gatito por el hijo biológico de Chucky y Tiffany, que lleva el nombre de Glen. Es más, compartió una fotografía del icónico personaje del que sacó el nombre.