Las contundentes declaraciones de Hilaria Baldwin sobre su familia

Recientemente, Hilaria Baldwin participó en 'Witches Anonymous', un podcast de iHeart Radio. Allí habló sobre algunos temas que en el último tiempo le han generado dolores de cabeza, incertidumbre e incluso días de tristeza. Durante el programa se abrió de par en par y contó algunos de los consejos que le dieron para llegar a recurrir a la técnica de gestación subrogada.

En 2019 Hilaria y Alec, su marido, esperaban un bebé, pero lamentablemente la mujer sufrió un aborto, por lo que los dos quedaron destrozados. Por esta razón, luego de un tiempo de reflexionar decidieron convertirse en padres de nuevo, utilizando una de las nuevas técnicas. La pareja quedó de acuerdo en recurrir al vientre de alquiler, también conocido como gestación subrogada.

Hilaria Baldwin, junto a su bebé. Imagen de La Vanguardia.

En esta práctica se realiza un acuerdo previo con otra persona o pareja, una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno al suyo y luego da a luz a un bebé para esa otra persona o pareja, y estas se convierten en padres del bebé. En el podcast se trataron algunos temas relacionados a esta cuestión, así como también la experiencia personal que vivió la familia Baldwin durante este proceso.

Por esta razón, fue una de las primeras veces que Hilaria habló sobre Lucía, la única de 7 hijos que tuvo mediante alquiler de vientre. La instructora de yoga respondió a las críticas que recibió y expresó que no haberla gestado en su cuerpo no significa que sea menos hija suya. La mujer reveló: "Casi 2 años después, he hecho un montón de trabajo curativo y me he comprometido a hablar, compartir nuestra hermosa historia y luchar contra la ignorancia". Por otro lado expresó muy consternada que algunas personas eligen comunicar y hablar desde la ignorancia y otros eligen juzgar.

Sin embargo existen las personas que tienen miedo de preguntar, pues saben que la sociedad está cerrada en algunos aspectos, así como también hay de esos que "dan la bienvenida al amor en todas sus diferentes formas y tamaños", expresó Hilaria. Por otro lado, expresó que se siente orgullosa y agradecida de pasar todo ese camino para tener a su hija.