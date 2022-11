El sencillo truco que te será de gran utilidad para dormir bien

Si eres de los que padecen insomnio, entonces te encuentras en la nota correcta. Sabemos que no existe nada peor que intentar dormir y no lograr conciliar el sueño o de levantarse en la mañana con la sensación de no haber descansado casi nada. Hoy, cada vez son más quienes no logran tener un descanso profundo.

Lo peor es que no poder dormir bien provoca cansancio, la posibilidad de sufrir ansiedad, trastornos de memoria o falta de concentración. Además, genera irritación con mayor facilidad. Es por eso que aquí te contamos acerca de un sencillo truco que te será de gran utilidad si quieres dormir bien.

Insomnio / istockphoto

Para llevar a cabo este simple método solamente se necesita un elemento que es fácil de encontrar en cualquier hogar: un limón. Este cítrico cuenta con grandes atributos que sirven al momento de acostarse y tener un sueño reparador.

¿En qué consiste el truco? El limón tiene propiedades relajantes que pueden ayudar a dormir gracias al método de la aromaterapia. Es por eso que se debe cortar en cuatro trozos y colocarlos lo más cercanos a la cama para que llegue su aroma. Este perfume mejorará la calidad del aire y servirá para deshacer el estrés acumulado.

El limón ayuda a conciliar el sueño / istockphoto

Esta fruta se puede mantener durante dos o tres días o incluso, puede llegar a estar hasta cinco si quieres aprovecharlo bien. En ese caso, se le debe echar un poco de sal o vinagre.