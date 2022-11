Anya Taylor-Joy tuvo su propia experiencia con "la mano de Dios"

El 17 de noviembre fue el estreno mundial de 'The Menu', la película de terror y comedia negra, protagonizada por Nicholas Hoult y Anya Taylor-Joy. Por esta razón, para promocionar el largometraje la actriz salió en el programa de Jimmy Fallon. Allí la joven artista habló sobre el detrás de escena del film, reveló algunos detalles de su vida y comentó sobre la vez que el presentador del programa la ayudó en una situación bastante embarazosa.

"The Menu", imagen de Infobae.

La actriz comenzó relatando: "No se si lo sabes pero en realidad una vez me salvaste la vida. Así que, gracias!", por lo que el conductor del programa esperó atento y sorprendido que continuara la historia, pues no tenía idea a que se refería. Resulta que la primera vez que Anya estuvo en la Met Gala, siguiendo la tendencia y el código de vestimenta de ese año llevó un vestido de ensueño que era "ridículamente pesado".

Anya Taylor-Joy, imagen de archivo.

"Realmente no podía moverme y solo estaba tratando de pasar la noche", comentó entre risas para explicar toda la situación. Sin embargo los problemas llegaron a último momento, cuando ella se encontraba en las escaleras y justo la cantante Heilee Steindfeld pasó por al lado con un vestido que tenía varios metros de tela. Por esta razón, los atuendos de ambas mujeres se enredaron y Anya quedó en una situación muy complicada, atrapada desde lo alto de sus plataformas.

"Yo pensé: Oh voy a morir en las escaleras del Met", contó entre risas y luego agregó que justo en ese momento llegó Jimmy Fallon: "Literalmente de la nada 'la mano de Dios' salió y me sacó de allí y fuiste tú", señaló agradecida al conductor. Es por esto que la joven le agradeció por ser tan dulce en aquel momento.