Prepárate para ver a la Doctora Polo montando a caballo, uno de sus hobbies preferidos

Cada vez que la Doctora Polo aparece en las redes sociales, provoca una lluvia de ‘me gustas’ y de comentarios en sus publicaciones, puesto que sus más de 2.5 millones de seguidores se ven encantados con las actualizaciones que realiza la célebre abogada sobre su vida privada. Desde el detrás de escena de sus trabajos, sus fotografías con integrantes de su familia, hasta sus hobbies y las actividades que realiza en sus tiempos libres; todo eso es parte del perfil de Instagram de la famosa jueza de ‘Caso Cerrado’.

Ahora, Ana María Polo reveló cuál es una de las actividades deportivas que más disfruta practicar, rodeada de naturaleza. Se trata de la equitación, deporte que lleva a cabo en diferentes sitios al aire libre.

EL SEGUNDO HOBBIE DE POLO DESPUÉS DE LA MÚSICA ES LA EQUITACIÓN. FOTO: INSTAGRAM @ANAPOLOTV

La Doctora Polo a caballo

“¡Feliz lunes amigos! Hace poco les compartí un video del viaje que hice a Colorado para montar a caballo, una de las cosas que más disfruto en la vida! Días mágicos y llenos de naturaleza que reinician el alma”, escribió la Doctora Polo en su cuenta oficial de Instagram, en conjunto con un encantador álbum de fotos en las que figura acariciando a un caballo blanco, montándolo y, en otra imagen, admirando el paisaje del río y los árboles de la naturaleza de los Estados Unidos.

ANA MARÍA POLO DISFRUTA DE MONTAR A CABALLO. FOTO: INSTAGRAM @ANAPOLOTV

En cuestión de unas horas, el posteo se hizo famoso y llegó a sumar más de 16 mil ‘likes’, como así también miles de comentarios de los fanáticos que la admiran cada día más: “La adoro y admiro inmensamente, vuelva a Caso Cerrado, no existe una persona que la supere en ese tipo de programa, elocuente, sincera, llena de conocimiento, con una vestimenta acorde para la ocasión otras salen enseñando todo y exigen respeto no todos son abogados de calidad nada que ver usted es lo máximo soñamos vuelva caso cerrado de verdad”, “Saludos Dra. Polo, no me pierdo su programa Caso Cerrado”, “Qué bonita, la quiero muchísimo y admiro tanto, un gran abrazo desde España”.

LA DOCTORA POLO SE FUE DE VACACIONES A COLORADO. FOTO: INSTAGRAM @ANAPOLOTV

Las vacaciones de la Doctora Polo en Colorado

En octubre, la mujer de 64 años se fue de vacaciones a Colorado junto a su sobrina, para disfrutar de los mejores paisajes y de unos lindos días de descanso, con un poco de aventura, por supuesto. “Hola a todos! Aquí va un pequeño resumen de Octubre en mi vida… Colorado, vacaciones con mi sobrina, caballos, naturaleza y diversión con mis amigas!”, había puesto Ana María Polo en la famosa publicación.