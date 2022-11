Para cultivar en el jardín, 3 plantas que ayudan a bajar el azúcar

¿Te preguntas cómo bajar el azúcar de forma natural? Entonces, has llegado al artículo indicado, pues a continuación hablamos de las plantas que pueden ayudarte con este problema metabólico. Aunque cada vez más personas regresan a las opciones naturales para prevenir y tratar enfermedades, no hay que olvidar que hay algunas muy complejas y/o crónicas que no van a solucionarse con solo tomar alimentos adecuados, fitoterapia, realizar algunos ejercicios, e incluso ni con solo tomar medicamentos sintéticos, sino que requieren de un conjunto de hábitos y tratamientos enfocados al alivio de los síntomas o al control de dicha afección. Es el caso de muchas enfermedades relacionadas con el metabolismo, como la diabetes, para las cuales será un médico especialista quien indique tanto el diagnóstico como las mejores opciones de tratamiento en cada caso.

Qué es la diabetes y sus tipos

La diabetes es una enfermedad metabólica o del metabolismo en la que hay un déficit total o parcial de la secreción o producción de insulina por parte del páncreas, lo cual produce una acumulación de glucosa en la sangre, dando episodios o picos de hiperglucemia o bien haciendo que esta sea prácticamente constante.

Existen, básicamente, dos tipos de diabetes mellitus: la tipo 1 y la tipo 2. Por un lado, la primera se da cuando el sistema inmunitario se activa contra las células pancreáticas encargadas de la producción de la insulina y, al atacarlas, las destruye. De esta forma, el cuerpo produce menos cantidad de insulina. Por otro lado, la segunda ocurre cuando el páncreas sí produce insulina pero su organismo no responde como debería a la presencia de esta hormona en la sangre, por lo que no cumple su función. Esto hace que el páncreas deba producir mucha más cantidad de esta hormona para poder nivelar la glucosa y, por ende, este órgano sufre un sobreesfuerzo que puede acabar provocando daños que impidan que siga produciendo la gran cantidad necesaria de esta hormona. En ambos casos, aunque de distinto modo, se acumula la glucosa en la sangre produciendo diabetes y episodios de hiperglucemia.

1. Copalchi

Es una planta originaria de México y Colombia. La corteza del tronco sirve como hipoglucemiante, antipirético, aperitivo y refrescante. ¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? La corteza del copalchi contiene una molécula llamada coutareósido, que por medio de la hidrólisis genera glucosa, además de una genina polifenólica. Sin embargo, se recomienda cautela, puesto que podría causar hepatotoxicidad, según afirma este estudio realizado por la Universidad de Barcelona. Es recomendable consultar primero con un médico

Se suele recomendar en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y 2, pues sirve para abrir el apetito, controlar la sed y bajar la fiebre. A continuación, su preparación (es importante destacar que tiene un sabor bastante amargo):

Ingredientes

1 vaso con agua (200 ml).

1 cucharada de copalchi (20 g).

Preparación

Vierte la cucharada de copalchi en el vaso con agua.

Colócalo en un lugar fresco.

Déjalo reposar durante toda la noche.

Cuélalo.

Bebe la mezcla en ayunas.

2. Gymnema

Esta planta se localiza principalmente en el continente asiático, particularmente, en la India, en las zonas tropicales y la parte sur del país. Sus hojas tienen propiedades hipoglucemiantes. Gracias a ello también es utilizada para controlar la diabetes, según afirma este estudio realizado por la Universidad de Mumbai (India).

Ingredientes

1 cucharada de hojas de Gymnema (15 g).

1 vaso con agua (200 ml).

Preparación

Vierte el agua en una olla y ponla a hervir.

Agrega las hojas de Gymnema y deja actuar durante 10 minutos.

Apaga y espera a que enfríe un poco.

Bebe una o dos tazas al día.

3. Eucalipto

El eucalipto es una planta muy conocida por sus propiedades para combatir enfermedades respiratorias. Sin embargo, sus hojas y frutos también son hipoglucemiantes, y ayudan a nivelar los índices de glucemia, lo que ayuda a controlar la diabetes. Así lo afirma este estudio realizado por la Universidad Zahedan (Irán).

Ingredientes

Hojas de eucalipto (30 g).

1 vaso con agua (200 ml).

Preparación

Hierve el agua.

Agrega las hojas de eucalipto, previamente lavadas.

Deja hervir a fuego lento durante 10 minutos.

4. Canela

A pesar de que la canela tiene un sabor dulce, sí está permitida para los diabéticos, según afirma este estudio realizado por la Universidad Mashhad (Irán). Tiene su origen en la India. Entre sus propiedades destacan sus efectos digestivos, estimulantes e hipoglucemiantes.

¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? Esta planta ayuda a estabilizar los niveles de azúcar al estimular los receptores de insulina, la cual disminuye el índice de glucemia de manera natural. Se prepara de la siguiente forma:

Ingredientes

2 palitos de canela.

Agua (200 ml).

Preparación

Hierve el agua.

Agrega los palitos de canela.

Deja actuar durante 10 minutos.

5. Estevia

La estevia es un edulcorante originario de Brasil y Paraguay. Según este estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chile, sus hojas también tienen propiedades hipoglucemiantes y sorprendentemente, a pesar de ser hasta 50 veces más dulce que el azúcar, es libre de carbohidratos.

¿Cómo ayuda a combatir la diabetes? Induce la producción de insulina, disminuyendo los niveles de glucosa. Se puede tomar de la siguiente manera:

Ingredientes

Hojas de estevia (15 g).

Agua (125 ml).

Preparación

Hierve el agua.

Agrega las hojas de estevia.

Deja actuar durante 10 minutos.

Aplicación