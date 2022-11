Jlo y Ben Affleck : un amor que se afianza en vista de todos

Jennifer Lopez y Ben Affleck están viviendo un romance a puro mimo y así lo demuestran cada vez que pueden en las redes sociales dando por entendido que su amor no tiene ningún tipo de barreras.

Fueron muchos los momentos en que se mostraron juntos en las redes sociales y aquí te compartimos algunas fotografías y videos que tuvieron el gran visto de sus fanáticos apodados 'Bennifer' y claro el resto de los usuarios que apuestan a esta pareja que ha tenido sus idas y vueltas.

3 momentos de la pareja feliz

Muchas videos en forma de selfie se vieron repetidos en diversos momentos pero comencemos por el más actual...

Fuente: Imagen / @jlo

Las muestras de cariño

Mientras que suena una voz de un niño de fondo, la pareja se ve abrazada a pura sonrisas y a Ben Affleck mascando un chicle. El posteo cosechó más de 2.4 millones de vistas rodeado de comentarios como: Esto es como decir lo que es el verdadero amor / los amo a los dos / Mi corazón se empieza a sentir después de esto, entre tantos otros más.

Otro de los más destacados es el que subió en el día del padre, elogiando el rol paternal que ejerce Ben Affleck sobre sus hijos mientras van apareciendo un compilado de imágenes de ellos dos desde el día en que se conocieron, además que de fondo aparece otro guiño para el actor y es la canción de fondo 'Dear Ben' que pertenece al disco de la artista que ya cumplió 30 años en el mercado, 'This is me then'.

Fuente: Imagen / @jlo

La sorpresa de Jennifer Lopez a Ben

Acompañado por una descripción que demuestra los claros sentimientos de Jennifer Lopez hacia su amado: "Feliz día del padre al padre más cariñoso, consistente, desinteresado de todos los tiempos. Feliz día mi amor. Mi publicación completa la encuentran en onthejlo.com", escribió la estrella respecto del sitio dónde plasma su privacidad.

Jennifer apela a mostrar videos ineditos, vintage de viejos momentos en los que la parejita empezó a conocerse previo a separarse y luego a reencontrarse, el 8 de mayo publicó un video en que está con Ben y ambos dicen "Feliz día de la madre", otro de los tantos que consiguió más de 2 millones de visualizaciones, allí por el 2002 mientras que veían un partido de Basquetball.