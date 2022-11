¿William Levy y Elizabeth Gutierrez juntos otra vez?

Hace unos meses atrás se conoció que William Levy y Elizabeth Gutierrez habían puesto fin a su relación de tantos años. Los dos comparten hijos en común, así que tienen un gran vinculo que los une de por vida. Recientemente, comenzaron a circular algunas fotos de los dos juntos en Granada, España.

Resulta que este año la carrera del actor cubano tuvo un gran despegue, debido al éxito de la telenovela que protagonizó, 'Café con aroma de mujer'. Por esta razón, recibió uno de los galardones más importantes y estuvo dentro de los hombres 'GQ'. Asimismo, la reconocida revista lo entrevistó y le hizo una sesión de fotos y allí expresó que el último mes se dedicó a sus hijos, así que estuvo en Miami. Sin embargo, hace unos días atrás volvió a viajar a España, país donde se encuentra grabando su próximo proyecto: 'Montecristo'.

Por esta razón, el actor ha estado posteando algunas fotografías de los hermosos paisajes de Granada. Sin embargo el dato curioso que llamó la atención de muchas personas es que su expareja, Elizabeth Gutierrez comenzó a publicar fotos en los mismos lugares, con vistas similares y hasta en el mismo hotel. Por esta razón, los usuarios de internet circularon las fotos y por supuesto algunos rumores. ¿Le dieron otra oportunidad al amor?

La historia que subió William Levy a su Instagram.

Ninguno de los dos posteó una foto explícitamente con el otro, pero alguien de afuera los fotografió juntos con un par de amigos y no tuvieron problema en repostear las imágenes. A pesar de su ruptura, ambos se dejaron ver contentos, unidos y disfrutando de un destino bellísimo, aunque no se vieron sus hijos en las fotos. Por el momento no han confirmado si regresaron como pareja o si en esta ocasión se trata de dos amigos que se apoyan, pues la unión de pareja que tuvieron durante años y el amor que tienen por sus pequeños, es un vinculo que jamás desaparecerá.