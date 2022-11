Prepara una ensalada deliciosa y nutritiva con pocas calorías como Vicky Martin Berrocal

¿Quién dijo que comer ensalada puede ser aburrido y dejarte con hambre? La empresaria e influencer, Vicky Martín Berrocal, enseña cómo preparar una ensalada deliciosa y nutritiva con pocas calorías. “Comer bien no es difícil, siempre es importante estar hidratado y llevar adelante una dieta. Si no tienes mucho tiempo que no sea excusa. Se tarda muy poco en preparar recetas sanas que van a ayudarnos a mantener nuestro peso”, asegura la diseñadora de moda.

Y por eso es que comparte con su más de 1 millón de seguidores que tiene en su cuenta de IG, recetas y opciones saludables. “Muchos me dicen que hacen dietas a base de ensaladas pasando mucha hambre y no consiguen su objetivo. Aquí influyen muchos factores como la genética y las hormonas por eso es necesario acudir al médico para que elabore un plan”, afirma la diseñadora.

Con frecuencia, Vicky Martin Berrocal comparte tips y consejos para llevar una vida saludable: “Si seguís de vacaciones disfrutad cada minuto que os quede, pero como siempre, ¡no dejéis de lado el ejercicio físico, haced alguna caminata, aprovechad para nadar…! No os quedéis parados y acordaos de llevar una buena alimentación. Cuídate, mímate y si necesitas ayuda no dudes en acudir a un médico”.

Vicky Martin Berrocal enseña como llevar una dieta saludable y una vida con mayor bienestar.

Ensalada deliciosa y nutritiva con pocas calorías

Ingredientes:

1 bandeja de hojas verdes

1 betarraga cocida

1 bandeja de champiñones crudos

3 palmitos

1 lata de atún

2 cucharadas de queso feta

3 cucharadas de queso liviano o ricotta

Sal y pimienta, para condimentar

Preparación:

Colocar en un bowl las hojas verdes elegidas, lavadas y bien secas. Cortar en trozos la betarraga ya cocida. Añadir los cubos de queso. Incorporar los champiñones crudos, previamente lavados y cortados en láminas bien finas. Añadir los palmitos cortados en ruedas, el queso liviano o la ricotta y la lata de atún, desmenuzarla. Condimentar con sal, pimienta y jugo de limón. Ya está lista para comer.

Esta ensalada de betarraga y hojas verdes que prepara Vicky Martin Berrocal es ideal para un almuerzo saludable.

Tal como dice Vicky Martin Berrocal, esta ensalada deliciosa y nutritiva con pocas calorías es un claro ejemplo de cómo puedes comer rico, sin quedarte con hambre, llevando una dieta saludable y armoniosa para tu cuerpo. Esto te dará una sensación de bienestar inigualable, que si lo acompañas con una rutina de ejercicios el resultado será perfecto.