Las ventajas de practicar yoga como Sara Carbonero

A los 38 años, Sara Carbonero ha descubierto las ventajas de practicar yoga, que le ayudan a sumar bienestar a su vida. “Intento, pero no soy constante. Llevo unos mesecitos en los que me ha dado por el yoga. Me está haciendo mucho bien. No soy partidaria de encerrarme en un gimnasio, prefiero los deportes al aire libre. Hago bici, corro, camino... Todo en exterior”, reconoce la presentadora de televisión. Y tal como asegura Sara Carbonero, son muchos los beneficios de practicar yoga:

Ayuda a dormir mejor. El estrés y el ritmo de vertiginoso que se lleva hoy día genera que muchas personas tengan serios problemas para conciliar el sueño, o también puede generar que duerman de manera entrecortada, despertándose varias veces por la noche. Una manera de mejorar la calidad del sueño es a través del yoga. Según datos de una encuesta realizada en Harvard, más del 55% de las personas que hacían yoga consideraban que les ayudaba a dormir bien. Más del 85% dijo que el yoga ayudaba a reducir el estrés.

Sara Carbonero practicando yoga, una disciplina milenaria que ayuda a mejorar la postura y reducir el estrés.

Mejora tu postura y estabilidad. Otra de las grandes ventajas de practicar yoga como lo hace Sara Carbonero es que esta disciplina tan antigua logra, a través de sus posturas clásicas, mejorar tu postura, la coordinación y te otorga mayor elasticidad y estabilidad.

Ideal para practicar durante el embarazo. El yoga es un ejercicio especialmente seguro y eficaz para las mujeres embarazadas porque, además de proporcionar alivio durante el embarazo, puede ayudar a preparar el cuerpo para el parto. Los movimientos suaves y la respiración lenta son perfectos para aplicar durante el momento del nacimiento del bebé.

Ayuda a combatir las contracturas. Otro de los efectos del estrés, la mala postura y la cantidad de horas que se pasa frente a la computadora o delante de la pantalla del teléfono hace que muchas personas terminen contracturas y con grandes dificultades para mover el cuello. En este punto, practicar yoga como lo hace Sara Carbonero puede resultar un remedio natural que te ayude a sentirte mejor.

Practicar yoga como lo hace Sara Carbonero puede resultar un remedio natural para reducir las contracturas y problemas de postura y sentirte mejor.