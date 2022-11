Jim Carrey rechazó el papel protagonista de El joven manos de tijera por este motivo

Sí, como lees: Jim Carrey era el candidato especial para realizar el papel de Edward Scissorhands, popularmente conocido como "El joven manos de tijera". Sin embargo, decidió no aceptarlo para abocarse a un proyecto de cine independiente que decidió agarrar en ese momento. Como resultado, el papel lo consiguió el talentoso Johnny Depp, quien forjó una carrera importante luego de este gran éxito de los 90.

Incluso, se sabe que Tim Burton negoció con varios actores para ver quién tomaba el papel, como fue el caso de Michael Jackson, Tom Cruise, Tom Hanks, William Hurt y Robert Downey Jr. Sin embargo, en el caso de Michael, fue ignorado desde un principio y William y Robert no pasaron la prueba de casting. Por otra parte, Tom Hanks había rechazado el papel por encontrarse trabajando con Bruce Willis en el film de Brian Di Palma, The Bonfire of the Vanities, en el año 1990.

A pesar de que se dice que Jim Carrey rechazó el papel protagónico, otras versiones sostienen que Tim Burton consideró al reconocido actor, pero terminó decidiendo que no sería el artista indicado debido a su falta de experiencia en papeles de tinte dramático que requería el papel.

Como consecuencia, se arriesgó a trabajar con Johnny Depp, quien en ese entonces no tenía casi ningún historial profesional en películas de ese tipo, aunque el director lo eligió por su “habilidad para actuar con los ojos”, lo cual era muy importante para representar a Edward Scissordhands.

Depp, en aquel entonces, tenía 27 años y con este papel rompió con su seguidillas de trabajos de chico rompe corazones para demostrar otra faceta de su increíble actuación. El actor apenas estaba comenzando su carrera en el cine, y en una entrevista publicada después del estreno de este gran éxito, se mostró muy humilde e incluso inseguro acerca de su futuro profesional como actor.

“Tal vez estaré presente por 20 o 30 años, o por 20 o 30 minutos. ¿Quién sabe?”, comentaba Jhonny en aquel entonces. También, en una entrevista con the New York Times, dijo que había conservado el vestuario –por si acaso. “Todavía tengo el traje de cuero y las manos. Al menos tengo algo en que apoyarme. Si las cosas no funcionan, en un par de años tal vez pueda hacer fiestas de cumpleaños en MacDonald’s –como Edward. Ya sabes, a 200 dólares la fiesta”.