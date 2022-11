Jennifer Lopez recuerda su brillante presentación en el Mundial 2014

Como es de público conocimiento el día de ayer comenzó la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y por supuesto se realizó la tradicional ceremonia de apertura en donde actuaron cientos de bailarines, artistas y músicos, entre los que se destacaron Jung Kook, el líder de la banda surcoreana BTS, y el presentador Morgan Freeman, junto al emir Tamim bin Hamad Al Thani. Por esta razón, la fiebre mundialista se esparció a lo largo y ancho del globo y Jennifer Lopez compartió un pequeño clip del mundial en el cual participó.

La diva del Bronx es una de las cantantes más reconocidas del mundo, pues tiene una larga trayectoria en el ámbito del espectáculo, razón por la cual prestó su voz para la canción del Mundial 2014, 'We Are One', junto con Pitbull y Claudia Leitte. Es por esto que los tres tuvieron el honor de participar en la ceremonia de inauguración del la Copa del Mundo, cuando se organizó en Brasil.

https://jwp.io/s/4aF87qMZ

El día de ayer, Jennifer decidió compartir aquel hermoso recuerdo con todos sus seguidores de Instagram. La artista subió un pequeño fragmento de su actuación arriba del escenario cantando con sus colegas. Tal como parece la diva recordó el momento con alegría, pues formar parte de una celebración de tan grandes magnitudes debe ser una experiencia inolvidable.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que Jennifer Lopez actuó para una ceremonia deportiva. En 1999 la diva participó en la ceremonia de apertura del Mundial Femenino que se realizó en Estados Unidos. Allí interpretó uno de sus hits del momento, 'Let's Get Loud' y por supuesto causó sensación, pues fue una presentación llena de baile, colores y ritmos diferentes. De hecho la canción alcanzó tanta popularidad que en 2020 la cantante la interpretó en el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl LIV.