El triste motivo por el cual Harry Styles y Olivia Wilde terminaron su relación

Desde el comienzo, Harry Styles y Olivia Wilde fueron una de las parejas más polémicas. Esto se debe a diferentes cosas como la gran diferencia de edad, el divorcio de ella junto a su expareja Jason Sudeikis, así como también por los problemas que enredaron la película que los dos protagonizaron 'Don't Worry Darling'. Recientemente salió a la luz que los dos se separaron, por eso te contamos el triste motivo por el cual terminaron su relación.

Olivia Wilde de 38 años y Harry Styles de 28, estuvieron saliendo durante 2 años, así que compartieron muchos momentos juntos. Sin embargo hace unos días atrás se conoció la noticia de su separación. A pesar de esto, una fuente exclusiva de Page Six, un reconocido medio internacional, reveló que no hay ninguna enemistad entre ellos y que siguen siendo grandes amigos aunque hayan decidido terminar. "Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que evidentemente tienen un vínculo especial", afirmó el diario.

Harry Styles y Olivia Wilde, imagen de Cosmopolitan.

Salir con alguien famoso es complicado, pero la cosa se complica aún más cuando las dos personas de la pareja son celebridades. Tener una relación a larga distancia implica grandes desafíos, pues cada uno tiene que cumplir sus responsabilidades y tiene una agenda repleta de compromisos en diferentes países. Por esta razón, Harry y Olivia tuvieron que tomar la difícil decisión de terminar, pues es mucho desgaste emocional.

"Están en un descanso. Es imposible tener una relación cuando él viajará por todos los continentes el próximo año. Olivia tiene su trabajo y sus hijos”, reveló la fuente. Ayer, Styles comenzó su gira por Latinoamérica, en su primer destino Guadalajara, México, mientras que Wilde próximamente viajará a Londres para trabajar en un nuevo documental.

El intérprete de 'As It Was' se encuentra en lo más alto de su carrera y triunfa como los grandes, así que tiene muchas responsabilidades por cumplir, pues una gira mundial implica viajar a cientos de destinos. Olivia, por su lado también tiene una gran carrera en la industria del cine que la lleva a diversos puntos del mundo y a su vez tiene a sus dos hijos Otis de 8 años y Daisy de 6.

Harry Styles en vivo. Imagen de LOS40 Chile.

El pasado 15 de noviembre, ella asistió junto con sus pequeños al recital que Harry dio en Los Angeles y ese gesto llamó la atención. Sin embargo, expresaron que los dos son amigos, así que en algunos momentos "los veremos juntos", reveló el medio.