El mensaje subliminal detrás de la canción "La camisa negra" de Juanes

La pegadiza y famosa canción “La camisa negra“ de Juanes es una de las más conocidas en el género del rock latino de todos los tiempos, pero ¿sabes de qué habla su letra y qué mensaje oculto tiene? Te contamos todo a continuación.

Juanes estaba recién separado y esto lo inspiró a escribir la canción que luego fue un éxito que se oyó entre el público de habla hispana de todo el continente americano.

Pero lo cierto es que pocos saben que este tema del disco Mi Sangre del colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido como Juanes, se refiere a una disfunción eréctil.

Lo que está velando la melodía es que su pene, a causa de la ruptura de una relación amorosa, ha perdido “su cama“ o apetito sexual.

Debajo de la “camisa negra“ yace el pene: “Yo por tí perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama“ y luego del "come on, come on, baby", especifica: “Te lo digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto“. ¿Lo habías entendido antes? ¡Ahora ya lo sabes!

El doble sentido y los mensajes ocultos son frecuentes en la lírica de todas las canciones de distintos géneros musicales e idiomas.

El cantante colombiano que se hizo famoso por el hit La Camisa Negra en 2012.

¿Se les ocurren algunos ejemplos? “Quiero montarme en tu velero“ de La Fiesta es tan solo un ejemplo de una alusión sexual en otra canción popular, por ejemplo. ¡Juega con tus amigos a pensar qué mensajes ocultos tienen las canciones que, en ocasiones, repetimos sin pensar demasiado porque son muy pegadizas! Como “La camisa negra“ de Juanes.

¿Estabas al tanto de este lado b de la famosa canción?