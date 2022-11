El actor Robert Pattinson posee una importante carrera que no solo se basa en haber sido el héroe de Gotham City o en su rol de Edward en Crepúsculo. En 2014 participó en la película Maps to the Stars donde le dio vida al personaje Jerome Fontana. En una historia de vidas dramáticas, el actor vivió un incómodo momento que jamás olvidará.

El elenco de la película Maps to the Stars estaba conformado por Mia Wasikowska, Julianne Moore, John Cusack y Olivia Williams, entre otros. Para una escena en particular el actor Robert Pattinson tuvo que hacer algo que generó un incómodo momento que jamás olvidará.

Fue durante una escena romántica que tenían que recrear dentro de un auto Robert Pattinson y Julianne Moore. Al parecer, las condiciones no eran las adecuadas porque la temperatura en Toronto estaba muy elevada y el encierro en el vehículo y el vestuario inadecuado provocaron que el actor no parara de sudar.

Vale recordar que en Maps to the Stars Robert Pattinson interpretaba a Jerome, el conductor de una limusina y aspirante a actor con la responsabilidad de ser el chófer y recoger del hospital psiquiátrico al personaje de Mia Wasikoska, la hija de John Cusack.

Primera vez juntos: Robert Pattinson y Julianne Moore

Acerca de ese incómodo momento, el propio Robert Pattinson recordó durante una entrevista: "Era la primera vez que nos conocíamos y hacía mucho calor, y ella no es de las personas que sudan. Pero yo estaba sudando como loco" a lo que también agregó:

"Estaba literalmente tratando de atrapar las gotas de sudor antes de que cayeran sobre el cuerpo de Julianne Moore. Y en un momento ella se gira y me pregunta si estaba teniendo un ataque de pánico. Fue tan vergonzoso".

Así fue el incómodo momento que vivió Robert Pattinson en la película Maps to the Stars.

A pesar del mal momento que vivió, por su parte la actriz no dudó en elogiar a su coestrella en varias entrevistas: "Es el chico más adorable, tengo que decirlo que me ha sorprendido mucho. Siempre pensé que era muy serio, pero en realidad es muy divertido y conversador. La pasamos muy bien".

