La curiosa razón por la que Sebastián Yatra no utiliza su apellido

Son muchas las celebridades, músicos, cantantes y personas dentro del mundo del espectáculo que deciden ponerse un nombre artístico o un apodo. Por eso, a veces la gente no conoce sus verdaderos nombres y esto es lo mismo que sucede con el fenómeno colombiano de 28 años, Sebastián Yatra, quien se ha cambiado el apellido.

Resulta que el interprete de 'Tacones Rojos' se ha convertido en un icono de la música. Con el paso de los años ha ido ganando experiencia y trayectoria en su rubro, así que ha logrado obtener el cariño y el amor de sus fans. Todos lo conocen como Sebastián Yatra, pero el cantante es otra de las personas que elige ponerse un apodo, pues aquel no es su nombre de nacimiento.

Sebastián Yatra, imagen de archivo.

Recientemente el artista reveló toda la historia detrás de su seudónimo en una entrevista con la revista 'Elle'. En sus documentos oficiales aparece Sebastián Obando Giraldo, pues fue el nombre que eligieron sus padres. Sin embargo, desde sus comienzos en la música todos lo conocen de manera diferente y esto se debe a una gran idea que tuvo una persona muy especial en su vida. Su nombre artístico significa "camino sagrado a lo divino", reveló el cantante a 'Elle'.

El colombiano comentó que tiene un gran vínculo con su familia, quien lo ha acompañado y apoyado desde el primer momento. Por esto habló sobre la elección de su nombre artístico y expresó que fue uno de sus vínculos más cercanos quien tuvo la brillante idea. "Fue mi madre quien me lo aconsejo como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad", comentó.

No hay duda alguna de que Sebastián Yatra tomó el camino indicado, pues se introdujo en la industria de la música en 2013 y desde aquel momento no ha dejado de crecer. En 2016 logró el éxito a nivel internacional gracias a su sencillo 'Traicionera', luego todo fue dicha y reconocimiento. Recientemente, el cantante se llevó dos premios Latin Grammy en las categorías de: Mejor Canción, por 'Tacones rojos' y Mejor Álbum Vocal Pop, por 'Dharma'.