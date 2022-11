Así lucía Christina Applegate cuando participó en la serie Friends

La talentosa Christina Applegate enamoró a todos por las grandiosas actuaciones que ha hecho a lo largo de su exitosa carrera profesional, como en la versión original de Casados con hijos, donde interpretó a la hija rebelde Kelly de 15 años, el papel que en Argentina realizó tiempo después Luisana Lopilato.

Actualmente trabaja en un papel protagonista en la serie Dead to me, la cual encontramos en Netflix y ha sido un verdadero éxito en el rubro de las comedias negras o tragicomedias. En dicha ficción no es solo actriz, sino también productora.

Por su parte, su colaboración en Friends ha sido majestuosa y digna de una reina de la actuación, motivo más que suficiente para recibir un Emmy a mejor actriz invitada y ganarse una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Y es que no es para menos, es una de las mejores hoy en día y ha demostrado su talento y fortaleza personal tras luchar por su vida más de una vez, como lo está haciendo ahora mismo.

¿Con qué situación lucha ahora la actriz?

A pesar de haber sembrado el éxito en su camino como artista, Christina no tuvo una vida fácil. Como ella bien dice, la vida no fue un lecho de rosas. Con respecto a su infancia, su familia vivió bajo condiciones precarias e incluso han llegado a necesitar subsidios del Estado para poder sobrevivir. Sus padres intentaron incursionar en el mundo artístico, pero no tuvieron éxito.

Por suerte ella sí lo consiguió y salió adelante. Sin embargo, su salud no la acompañó mucho. En el año 2008 le dieron un diagnóstico aterrador: cáncer de mama. Como consecuencia, tuvo que enfrentarse a una doble mastectomía. “Lloro al menos una vez al día al respecto porque es difícil pasarlo por alto cuando estás parada frente al espejo. Cuando miras hacia abajo, es lo primero que ves… Es un recuerdo constante del cáncer que tuve”, compartió en el programa de Oprah Winfrey.

Luego, se realizó otra cirugía para remover sus trompas de falopio y sus ovarios, a lo cual mencionó: "Es un alivio, es algo menos por lo que tengo que preocuparme. Ahora esperemos que no me pase por encima un autobús”, con un tono divertido para darle un poco de humor.

Christina Applegate lucía brillante como invitada en Friends.

Actualmente, lucha contra la esclerosis múltiple, enfermedad que la limita en muchos aspectos físicos. En una ocasión dijo que el bastón ya es parte de su outfit al igual que evitar usar zapatos, ya que puede hacerla sentir desequilibrada. Por eso, hace poco asistió descalza al paseo de la fama de Hollywood para recibir su estrella y una gran conmemoración donde fue distinguida "por su fuerza y versatilidad en el teatro, el cine y la televisión".

Y tú, ¿qué opinas de la gran Christina Applegate?