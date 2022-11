El importante anuncio de Jesaaelys: la preciosa hija de Daddy Yankee

Jesaaelys Ayala González, hija mayor de Daddy Yankee y Mireddys González cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram y lejos de incursionar en el mundo de la música, ella tiene un firme amor hacia el rubro de la belleza es por eso que constamente sube posteos en los que se la puede ver maquillada, mostrando sus uñas, renovadas cabelleras o haciendo transiciones a cámara al mostrar diversos looks.

Tal como lo hemos visto con el caso de Curvy Zerma, Jesaaelys es otra de las mujeres que se suman a visibilizar la marca de plus size fashion Nova Curve y es por ello que con un make up super sutil fue mostrando 4 looks completamente diferentes para que sus followers opinaran de cual era el más bonito.

Fuente: Imagen / Jesaaelys

Los outfits de Jesaaelys

1. Look clásico: Jean más remera transparente con corpiño negro.

2. Look sexy: Body transparente con anteojos

3. Look básico: Top deporitvo y pollera campana todo en tono azulado.

4. Look total black: Remera manga larga, calza negra.

Vida de empresaria

Su amor por los maquillajes fue tal que el sueño de tener su propia marca de beauty con mucho esfuerzo se fue cumpliendo

En el video se puede ver el arduo proceso por el que Jesaaelys tuvo que pasar allí se mostró con una gran sonrisa, al grito de felicidad extrema mientras que va sacando cajas y mostrando un gran estudio con fondo fuscia, música instrumentos y una voz pregrabada que dice “Después de un año yendo a varios convenciones buscando los mejores suplidores probando mis productos para ofrecerles lo mejor de lo mejor…”.

Su último posteo publicado tanto en su cuenta personal como la de @jesaaelys beauty se puede ver una brocha y un cartel “Launching tomarte 8 PM”.