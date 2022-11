Conoce más a Nubia Figueroa: la tiktoker estrella en un exigente rubro

Nubia Figueroa tiene 31 años y es una de las mujeres más seguidas entorno a belleza en la plataforma de Tiktok. Se unió en el 2020 y ahora cuenta con casi 15 millones de likes.

El último video que subió a @nubiafiguerooa se puede apreciar un make up del día de los muertos sencillito para aquellos que les cuesta más el maquillarse caracterizando a un arlequin poniéndose en su rostro tinte negro y tinte rojo. Allí la joven usa delineador líquido, rimmel, sombras oscuras una herramienta punzante para crear el efecto de los puntitos alrededor del párpado y labial rojo con lip gloss transparente.

Además de ello también comparte en un cuenta de Instagram @nubiafigueroaa mensajes inspiracionales

Tengo un mensaje para ti: "Tal vez no estás en donde quieres llegar, pero jey! espera detente tantito, observa todo lo que has avanzado, mira donde estás ahora y todo lo que has logrado, también mira años atras y pregúntate ¿dónde estabas hace unos años? Si... No lo vas creer, ¿te das cuenta? Eres mucho mejor de lo que fuiste ayer, deja de compararte, deja de desear la vida de alguien más y disfruta la tuya. Tu vas a tu ritmo, a tu tiempo", comenzó diciendo en el posteo de Instagram acerca de dónde uno está parado.

"Si tan solo dejáramos de pensar y pensar en el futuro, disfrutaríamos mas el ahora, el momento, y nos sentiríamos mas libres", cerró.

Nubia es mucho más que una cara maquillada, una bailarina de challenge a su vez prioriza su tiempo para sacarse fotografías

La joven compartió en sus redes una postal en la que se la ve promocionando una concesionaria de autor llamada Fashion Drive mientras que luce un estilo muy rockstar rebelde llevando puesto una remera musculosa, chaqueta negra de cuero, pollera de colegiala en formato cuadrille medias de red negras y borcegos del mismo color.