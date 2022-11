Sandra de la Vega: la hipnótica mujer que está casada con un seleccionado de México

Se va acercando el mundial de Qatar 2022 y hay caras que van resonando con más frecuencia, una de ellas es Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado y que anda muy activa en sus redes sociales.

Aquí se la puede ver de espaldas disfrutando de un chapuzon mientras luce una bikini amarronada de la marca ecofriendly y sin maltrato animal, Sun Caramel Organic Product.

El costado solidario de la familia

Sandra además de compartir su día a día en redes, en medio de entrevistas, mostrando su vida personal y presumiendo su esbelta figura también es parte de la fundación 'Andrés Guardado', que lleva el nombre de su marido, se trata de una organización civil que recauda fondos para permitir operar a los centros e instituciones sociales que avanzan en el desarrollo social a jóvenes de casas de hogar.

Aquí compartieron algunas de las actividades que hacen en la fundación para poner en alto el derecho a la libertad de expresión, mientras se dedican a crear diferentes piezas de arte en forma de manualidad.

El trágico momento en la vida de Sandra

La influencer es mamá de Máximo, que nació en el 2015 fruto de su relación con Andrés Guardado y ello lo vivió previamente a que naciera su niño, así fue como lo contó para el medio de comunicación: Marca Claro:

"Es muy difícil entender, me pasó lo mejor del mundo que tuve a mi hijo y a la vez es lo peor porque estuve a punto de morir, entonces no hay como una balanza de que digas la mitad, o sea, está lo mejor y está lo peor; ahí es cuando empiezas a entender muchas cosas y de que gracias a Dios estoy aquí y mi hijo está bien", expresó en ese entonces.

Y luego especificó un poco más a fondo, en detalles lo vivido:

"Yo estaba muy asustada porque como dos veces perdí sangre, dos veces estuve a punto de morir, yo decía, la tercera es la vencida, si me vuelve a pasar no la voy a librar y un amigo de mis papás me dijo- mejor pregúntate cuál es tu misión en la vida, si Dios te dejó aquí es por algo. Es ahí cuando yo le digo a Andrés, creo que necesito hacer algo por los demás", hablando sobre el click que hizo para junto con su marido crear algo grande.

Luego ya más tranquila y pasados unos años el 19 de septiembre de 2019 dio a luz a su hija Catalina.

Aún no sabemos si la familia está en plan de ir a apoyar a Andrés Guardado, para gritar por México pero lo que sí, en sus redes se encuentra toda una entrevistadora, charlando con algunas de las mujeres que tienen a sus futbolistas allí en plena concentración...

¿Será que va o esperará a ver por las próximas etapas?