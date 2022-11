Luciendo un conjunto de encaje, Yanet García presume su figura perfecta y paraliza la red

Una de las mujeres mexicanas más bellas del mundo del espectáculo y de las redes es, sin duda, Yanet García, la célebre “chica del clima”. La modelo nacida en Monterrey, Nuevo León, se hizo conocida por presentar el estado del clima en el programa matutino ‘Hoy’ de Las Estrellas y, rápidamente, fue escalando a otros proyectos cada vez más importantes para sí.

La influencer supo hacer uso de las redes sociales para volcar sus fotografías de modelaje, gracias al cual se fue haciendo más y más popular, hasta el punto de tener 15 millones de seguidores tan solo en Instagram. Así fue que García decidió ponerle punto final a su etapa como presentadora para incursionar en el mundo de las plataformas para adultos, subiendo contenido erótico para sus clientes personales.

Pero algo que ha dejado claro Yanet es que tiene la capacidad de cambiar y de encontrar nuevos rumbos, agradeciendo lo aprendido en cada etapa, y creciendo más y más. Recientemente, la preciosa actriz cumplió 32 años y los recibió con un festejo a lo grande desde uno de los principales edificios de Nueva York. Es que hace poco García radica en los Estados Unidos donde se desempeña como Personal Trainer, casi a tiempo completo.

De igual manera, Yanet continúa haciendo uso de las redes sociales para subir sus fotografías y videos, siempre al borde de la censura. En cada publicación, la modelo demuestra ser una de las mujeres más atractivas de todo Instagram al presumir su bello rostro, así como su figura perfecta.

YANET GARCÍA PRESUME SU FIGURA PERFECTA. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Las nuevas fotos de Yanet García

Hace poco tiempo, Yanet subió a Instagram dos nuevas publicaciones que, a pesar de tener un par de horas de diferencia, se volvieron sumamente famosas y cosecharon miles de ‘me gustas’. En la primera, la experta en nutrición se muestra luciendo un hermoso body de encaje negro, que le queda tallado a la figura. En la descripción, García escribió: “No one is YOU that is your POWER”, lo cual se traduce como “Nadie es tú, ese es tu poder”. En cuestión de minutos, la modelo recibió miles de comentarios halagando su belleza.

YANET GARCÍA VISTE LA LENCERÍA DE VICTORIA'S SECRET. @IAMYANETGARCIA

Más tarde, Yanet compartió otra fotografía donde se muestra vistiendo un conjunto de ropa interior, esta vez de color rosa y de la marca de lencería Victoria’s Secret. “It is more important to care about the person than being right”, señaló García en inglés, lo que significa: “Es más importante preocuparse por la persona que tener la razón”.