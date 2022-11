La inesperada relación entre Cameron Diaz y Snoop Dogg

Hoy recordamos la vez que Snoop Dogg, Jenni Rivera y Cameron Díaz estudiaron juntos. Y es que los 3 asistieron al mismo high school en California sin imaginarse que algún día se convertirían en grandes estrellas. Te contamos cuál ha sido la relación que tuvieron.

Es casi irreal pensar en el rapero Snoop Dogg y Cameron Díaz estuvieron reunidos mucho tiempo atrás en un solo lugar cuando estudiaban juntos en el mismo high school. Así fue la inesperada relación que los unió.

Fue durante la época escolar en Long Beach Polytechnic High School, ubicado en California. No solo compartieron clases Cameron Díaz y Snoop Dogg, sino también la ya fallecida Jenni Rivera. Al parecer, estos tres personajes asistían a las mismas aulas.

Sin embargo, Snopp iba un año más avanzado que Cameron y por ello la relación no llegó a ser una amistad, aunque ella sí lo recuerda. Durante una entrevista con Us Weekly, la actriz contó que sus recuerdos se deben a que en una ocasión le compró marihuana al rapero.

“Era un año mayor que yo… Lo recuerdo, era muy alto y delgado. Llevaba muchas colas de caballo en la cabeza, y estoy bastante segura de que le compré marihuana”, contó Cameron. Como era de esperarse, después de semejante declaración, se lo cuestionó a Snopp, pero él respondió: “Podría haberle vendido algo de esa hierba de niña blanca”.

Snoop Dogg era amigo de Jenni Rivera, no de Cameron Díaz

A diferencia de Cameron Díaz, ambos cantantes sí estuvieron en la misma generación durante la década de los años 80 y, por ende, sí que tuvieron una buena amistad. Para una entrevista, el propio Snoop Dogg dijo:

“Nuestra secundaria tenía mucha gente multicultural. Había latinos, asiáticos, afroamericanos, blancos. Todo lo que puede imaginar estaba ahí, todos nos amábamos porque fuimos a la misma escuela, no se trataba de que por no ser de la misma raza no podíamos juntarnos, si íbamos en la misma escuela teníamos que estar juntos y es por eso que respetamos la música del uno y del otro, nos apoyamos en la música”.

La inesperada e ilegal relación entre Cameron Diaz y Snoop Dogg.

Luego de su trágica muerte, en varias ocasiones el rapero ha compartido momentos de él escuchando la música de Jenni demostrando que fueron amigos. En una de sus publicaciones el artista escribió: “Rip. Jenni Rivera. Dulce dama con una hermosa voz que se perderá, se suponía que íbamos a hacer una canción juntos. ¡Estoy tan triste!”.

¿Te imaginabas esta relación entre los tres?