Gerard Way y el regreso de 'My Chemical Romance'

Gerard Arthur Way, mejor conocido artísticamente como Gerard Arthur, es músico y parte de la banda de rock My Chemical Romance, además de haber sido el creador de The Umbrella Academy (comics), durante su vida ha pasado por varias etapas complejas en épocas de gloria y te lo compartimos en un breve recorrido por su historia.

Detrás del artista hay un hombre que supo construir

Nació el 9 de abril de 1977 en Nueva Jersey desde pequeño siempre jugaba con ilusiones junto con su hermano menor, Milkey Way, leyendo historietas de Star Wars, pasión que nació de él al momento.de ser hospitalizado por un cirugía de amígdalas y que luego siguió leyendo sobre Capitán América, Xmen y Peter Pan.

Fuente: Imagen / @gerard.way.everywhere

Arthur en su etapa adolescente

El trabajo como 'artista' desde temprano y los que no han tenido salida

Arthur siempre supo que quería dedicarse a los diferentes tipos de artes entre fracasos y caducidades supo distinguirse y hoy ser parte de una de las bandas de rock internacional más importante 'My chemical Romance'.

Bachiller en Bellas artes, Gerard se inclinó previamente a sus dotes en el arte visual y es por ello que comenzó trabajando en la empresa de DC COMICS, donde recibia dibujos vinculados a la productora, seguido de ello quiso trabajar en Cartoon Network llevando una lata extranjera como productor pero fue rechazo porque ese proyecto ya venia de la mano de otro canal y hasta llegó a trabajar vendiendo juguetes.

Su camino hacia el estrellato

La idea surgió desde su lado luego de la caída de Las Torres Gemelas (2001), allí sintió que tenía que honrar la memoria de las víctimas y es por ello que decidió junto con su mejor amigo crear la banda 'My chemical Romance', cuya primera canción fue 'Skylines and turnstiles'.

Junto con Matt Pelissier, Ray Toro, Frank Lero, Bob Bryar, Jaror Alexander sacaron adelante cinco albumes entre el 2001 y 2013. El primero de ellos fue 'I brought you my bullets you brought me you your love' vinculado con la depresión y que representaban en aquel momento a un Gerard Way rodeado por la oscuridad.

Junto con su banda sacó 4 discos más: Three cheers for Sweet Revenge, The Black Parade, Danger Days: the True lives of the fabulous killjoys y Conventional weapons.

La separación de más de seis años y una vuelta emocionante

Luego de los discos y giras, Gerard Way se separó de la banda y comenzó su camino como solista y así fue como estrenó en el 2014 su propio álbum 'Hesitant Alien', al que llevó de gira hacia: Estados Unidos, Reino Unido, Norteamérica, Europa, Asia y Australia (2014-2017), pero marcó el regreso de una banda que supo hacer historia y es que la banda aterrizó en México para el Corona Capital y así fue como los fans retrataron ese momento a flor de piel durante el show.