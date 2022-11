Martha Higareda sorprende con un candente look a sus 39 años

Martha Higareda es influencer y todo el tiempo está super activa en las redes sociales, más precisamente en su Instagram en el que tiene 5.1 millon de seguidores.

Una de las artistas más deseadas que comenzó su recorrido como actriz y conductora en México, y que luego llegó a las altas esferas trabajando en Hollywood.

De momento pareciera que se está echando un buen descanso y así fue cómo lo mostró en uno de sus últimos posteos.

Aquí se la ve a Martha posando con una bikini floral mientras que de fondo se observa una pequeña cascada y que es parte de una laguna acompañado con una descripción sobre la lucha de decisión a la hora de entrenar que a ella tanto le ha costado: "Aquí pasando a saludarlos. Ustedes saben que el gimnasio no es mi fuerte pero quiero llevar mas lejos al cuerpo en el que habita mi alma, para que me dure mas años", hablando de la importancia de ejercitar para tener una vida saludable.

"Lo que nació de una inseguridad de ser muy flaquita me está llevando a encontrar la seguridad que da la disciplina :) ánimo a todas las que como yo sienten un pesar por hacer ejercicio. Vamos adelante comunidad", cerró con un grito de aliento para animar a sus followers.

No es su primera vez refiriendose al ejercicio como.manera de completar la vida

Además de subir constantes posteos de coaching, belleza, estilo de vida, Martha también reflexiona acerca de la importancia que es tener una rutina en el gimnasio, que ella antes descuidaba y que ahora comenzó a tener más conciencia.

En el video se la ve con un look deportivo: musculosa roja y joggineta, acompañado por un gorro de gabardina mientras se le oye una reflexión: "Hola, ustedes saben que para mi antes hacer ejercicio no era necesariamente una prioridad... lo hacía de vez en cuando, bailaba..", detalló.

"Desde los tres años para acá empecé a hacer ejercicio poquito a poquito... primero empecé dos días a la semana... y ahora estoy haciendo cinco días y pensaba que de verdad era muy difícil tener este tipo de consistencia pero me di cuenta que no se trata de cuánto tiempo estés en un gimnasio o que esperes ver resultados inmediatamente para mí lo que me hizo la clave de todo es estar en el gimnasio de 20 a 25 minutos y me di cuenta que de esa manera podía ser haciendo mis cosas", reflexionó Martha acerca de dedicarle tan sólo unos minutos al entrenamiento físico.