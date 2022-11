Latin Grammy 2022: Thalía y Karol G se llevaron todas las miradas en la alfombra roja con sus vestidos escotados

Anoche se celebró la 23° entrega de los Premios Latin Grammy en Las Vegas, Nevada y hasta allí llegaron las grandes estrellas de la música. La cantante Thalia fue la encargada de llevar adelante la ceremonia junto a sus colegas Laura Pausini y Luis Fonsi y también entonaron una canción en honor a Marco Antonio Solis que fue declarado personaje del año.

Thalía se robó todas las miradas con su look. FOTO: INSTAGRAM @THALIA

Lo cierto es que por la alfombra roja de los Latin Grammy pasaron los más innovadores diseños y las celebrities dejaron al descubierto toda su belleza. Thalia es una de las estrellas que siempre está presente en esta entrega y ahora deslumbró con un vestido largo color granate, con abertura en uno de los costados de sus piernas y un prominente escote de brillos.

Thalia combinó este look, que fue el primero que usó en el evento ya que luego tuvo varios cambios, con sandalias de tacones finos y largos, delicado make up, y cabello largo y suelto. La intérprete de 'Psicobicht' poso junto con su colega colombiana Karol G y se las vio cómplices y divertidas.

Thalía y Karol G sorprendieron a los presentes juntas. FOTO: CARAS MÉXICO

Karol G llegó como invitada a la ceremonia de los Latin Grammy ya que tenia varias nominaciones. La Bichota lució también un vestido largo de cola colo nude, que dejó una de sus piernas al descubierto dando lugar una sandalia de tacón atada a tono. En la parte superior la cantante lució un escotado corset de diseño corazón.

Karol G complementó este look savage con guantes color nude, delicado make up y dejó su cabello rojizo suelto. Tanto la Bichota como Thalia se llevaron todas las miradas y sus looks fueron los más aclamados de la alfombra roja, donde también sorprendieron con su amistad.