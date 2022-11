Guillermo del Toro alzó un importante título

Guillermo del Toro cuenta con una larguísima carrera dentro de la industria audiovisual, es de los directores más aclamados por el público y recientemente ganador de un premio Goya pero no es el único reconocimiento que ha recibido en el año, puesto que también ganó un importante Diploma de honoris, otorgado por la Universidad Nacional de México debido a sus constantes aportaciones a la cultura, además de alentar a las nuevas generaciones a que luchen por sus sueños.

La foto publicada en Twitter

Doctor Del Toro pic.twitter.com/kr9ZRUn3A7 — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 17, 2022

El ganador de dos premios Oscar subió a su cuenta oficial de Twitter @realGDT como se encontraba sosteniendo en el que se puede leer:

"Por acuerdo del Consejo universitario, otorga el grado de Doctor Honoris Causa a Guillermo del toro".

Además debajo tenía una de las grandes frases del productor: "Por mi raza hablará el espíritu".

Sus palabras luego del diploma

"Es mi primer goya en la vida; nunca me había puesto capita ni gorro, y la verdad es que mi temor era que no me quedaran pero me quedaron bien. Es una sensación muy bonita, el recibir un reconocimiento de la Universidad", expresó con una sonrisa en la cara al medio mexicano El Universal.

También se refirió a la parte linda de que lo hayan tenido en cuenta: "Es una sensación muy bonita, el recibir un reconocimiento; la UNAM ha sido siempre una parte esencial para el alma de la cultura mexicana y ese vínculo cuantas veces se pueda reforzar a través de producir, becar, hablar, lo recibo con mucho gusto", refiriendose a la importancia de que todos accedan a una educación en desarrollo constante para poder estudiar y profesionalizarse.

Momento en qué sumaba un éxito más en su carrera

En el 2007 Guillermo ganó el primer Goya en la categoría Mejor guión original por la película ' El laberinto del Fauno', en el que vinculó su afecto y cariño con España.

Una huella en prestigio

Guillermo del Toro nació en Guadalajara, Jalisco el 9 de octubre de 1964, un hombre de familia cercana al arte puesto que su madre, Guadalupe Gomez se dedicó a la actuación y Federico del toro, a negociar compra y venta de automóviles.

Más tarde decidió encarar su vida rumbo a la cinematografía y es por ello que estudio en el Centro de Investigación y Estudios cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, adquiriendo nuevos conocimientos y enseñanzas en lo educativo.

En el 2017 ganó doble premio a mejor director por 'La forma del agua' un Oscar y Globo de Oro.

¡Un verdadero ejemplo!