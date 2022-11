Mascotas: 5 tips para ganarse la confianza de los gatos

Los gatos son animales afectuosos y sociables, siempre que hayan recibido una buena socialización, se encuentren en un sitio que consideran seguro y cumplan con las 5 libertades del bienestar animal. No obstante, existen diversos motivos que pueden provocar que el felino no tenga confianza en nosotros o bien que la pierda.

Si recientemente has adoptado a un gato o si convives con uno y no tienes muy buena relación con él, has llegado al sitio adecuado.

1. Déjale tiempo para que se adapte

Siempre que se produzca un cambio, como una mudanza, la marcha de un familiar o una experiencia nueva, será imprescindible dejar algo de tiempo a nuestro felino para que se adapte a esta situación. Es importante que nunca le forcemos a realizar algo que no desea, que le obliguemos a salir de un sitio si está escondido o que le presionemos de forma excesiva.

El gato avanzará cuando se sienta seguro, por ese motivo te recomendamos que de forma general le dejes tiempo y no le presiones para evitar que se bloquee. Evidentemente no nos referimos a situaciones de emergencia o momentos puntuales, como cuando toca acudir al veterinario.

2. Haz que asocie tu presencia de forma positiva

Tu gato tendrá más ganas de pasar tiempo contigo si asocia tu presencia de forma positiva. ¿Cómo? Si cada vez que apareces las experiencias son buenas, es decir, recibe comida, tiempo de juego o caricias, a medida que pase el tiempo tu gato asociará que con tu llegada solamente ocurren cosas agradables para él.

Por el contrario, si cuando llegas todo se llena de ruidos y situaciones estresantes para él, la asociación que tendrá hacia ti será más bien negativa. Esfuérzate para que cada día tu gato lo pase bien contigo y ya verás cómo empiezas a ganarte su confianza.

3. Evita el castigo

El uso del castigo no solamente hará que tu gato te asocie de forma negativa, también aumentará sus niveles de estrés y ansiedad, hará que se muestre inseguro o inhibido y, en general, empeorará vuestra relación. Lo ideal a la hora de educar a un gato es apostar por reforzar las conductas positivas y, cunado aparezcan problemas del comportamiento, buscar las causas y la ayuda de un profesional o de expertos en la materia. FOTO: SHUTTERSTOCK

4. Realiza sesiones de juego diarias

El juego es una actividad que deberías realizar de forma diaria con tu gato. Es importante para mejorar vuestro vínculo, pero también para estimular su mente y enriquecer su día a día. En el mercado encontraremos juguetes de todo tipo, como cañas de pescar o ratones de juguete, no obstante, te recomendamos ir un paso más allá y buscar juguetes de estimulación mental, como el kong, o juguetes que le animen a ejercitarse y que mejoren además sus reflejos.

5. Ofrécele todo tu afecto

Los gatos no siempre son agradecidos con quienes les cuidan y protegen y, en ocasiones, pueden mostrarse muy ariscos en determinadas situaciones. No obstante, expresarles cariño de forma indiscutible, ya sea mediante besos, caricias o palabras amables es una buena forma de llegar a que nos acepte.

Además, comprender la propia naturaleza felina, ser pacientes y mostrarnos constantes en esta búsqueda de la amistad, es fundamental si queremos estrechar vínculos con nuestro gato y lograr ganarnos su confianza.