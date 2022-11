La adictiva canción de Qatar que nadie quiere dejar de escuchar

Ya está todo listo para el mundial en Qatar 2022 y entre medio de bajas como Shakira, Rod Stewart también aparecen en cartel quienes son las voces oficiales del campeonato y aquí aparecen en versión español / inglés Paulo Londra con 'The World is yours to take', (publicidad que salió en Budweiser, la cerveza sponsor oficial) y por el otro lado, la que representa en 'Fifa World Cup' que es Hayya Hayya (Better Together) con Davido, Trinidad Cardona y Aisha.

Como en todo mundial se seleccionan a los artistas de diferentes países para marcar la unión dentro del mundo deportivo, y en esta ocasión estas son las elegidas Como representación.

'Hayya Hayya'

La canción oficialmente lanzada por La Fifa ya cuenta con más de 31 millones de visualizaciones, allí el trío de cataries ponen sobre la mesa la diversión, el disfrute y la unión mientras que se de fondo se ve una playa en la que todos sonríen y juegan con una sonrisa.

Algunas partes del tema que se quedará de principio a fin durante el torneo..

Quiero jugar con el mundo a mis pies // Quiero fiesta ocho días a la semana // Te prometo que todo va a salir bien // El momento es ahora o nunca, son tan solo algunas frases contundentes sobre la pasión y la fuerza que se genera con la pelota y el reunir a las diferentes nacionalidades.

Los claros referentes detrás de esta poderosa canción

Bien que la canción se escucha tanto tanto publicidades de televisión como así en radio y también disponible en las plataformas digitales pero quienes son las personas que representan la 'Fifa World Cup'... aquí te los presentamos.

Davido

Tiene 25.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram nació en Atlanta, Georgia y obtuvo un reconocimiento en los Mtv Europe Music Awards como uno de los artistas más influyentes en el mundo

Aisha

Cuenta con 103 mil seguidores, es cantante independiente y se convirtió en una de las artistas más influyentes de Qatar puesto que tuvo una importante participación en la ONU.

Trinidad Cardona

Ha dado también un gran paso artístico como cantante vinculandose con el género R&B y con ascendencia mexicana y afroamericana. En su cuenta de Instagram tiene 301 mil seguidores.

¿Ya los conocías?