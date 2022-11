Cómo se encuentra Manelyk González tras caerse en vivo y ser hospitalizada

En octubre comenzó la cuarta temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, el exitoso formato del programa matutino del canal Las Estrellas. Desde ese momento, hemos visto a diferentes parejas de baile mostrar su talento en la pista anhelando llegar a la final. Entre ellas, una de la que más ha destacado es la que conformaban Manelyk González y Luis “El Potro” Caballero, quienes se vienen ganando el cariño del público desde su participación en otros realities.

Ahora, la “chica reality” es noticia por un hecho que tiene que ver precisamente con su salud. En esta ocasión, Manelyk González está en boca de todos tras haber sufrido una aparatosa caída en el programa que se emitió el miércoles 16 de diciembre, la cual la llevó a ser hospitalizada. De acuerdo a lo que informaron desde el canal de Las Estrellas, la influencer de 33 años tuvo el accidente minutos antes de su presentación, cuando estaba ensayando con Josh, su actual pareja de baile.

Horas después del accidente, la periodista Galilea Montijo entrevistó al bailarín para obtener detalles sobre la caída de Mane. Así fue que Josh aseguró que ya tenían la coreografía bien montada, pero que un pequeño error causó la caída. En las imágenes que comenzaron a circular se puede ver a Josh cargando a Mane, y cuando ella debía pasar los pies por detrás de su cabeza, él no pudo extender su brazo para atraparla, haciendo que cayera hacia el escenario. Su cabeza se golpeó contra el piso y, aparentemente, se vio afectado su cuello y hombro.

“Fue una caída fuerte, yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desequilibrio o algo sucedió, sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo en clavado (hacia el piso); sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control”, dijo el compañero de baile de González.

El estado de salud de Mane tras la caída

Luego de caerse, la ex participante de ‘Acapulco Shore’ tuvo que ser hospitalizada de emergencia, puesto que presentaba una contusión en su cabeza, que se veía como un chichón. Desde el programa, revelaron que Manelyk ya se encontraba en la camilla de un hospital con su cabeza inmóvil.

MANELYK REVELA CÓMO SE ENCUENTRA TRAS LA CAÍDA. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

Por su parte, la joven subió un par de historias a Instagram revelando su estado de salud, lo cual tranquilizó por unos minutos a sus seguidores. “Estoy viva pajaritos. En la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradera, les hago un live desde mi Facebook”, escribió Mane sobre una imagen suya llevando un collarín para su lesión cervical.