La sorpresiva razón por la que Shakira no quería casarse con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué se conocieron poco antes del Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010, cuando él fue parte del videoclip de Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del torneo. Para ese entonces, ella estaba en pareja con Antonio de la Rúa y al tiempo, comunicó su ruptura.

Shakira y Antonio de la Rúa

"Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales", dio a conocer la cantante colombiana. Lo cierto es que su corazón ya le pertenecía a otro hombre y su distanciamiento con el hijo del ex presidente de la República Argentina no era temporal.

En 2011, oficializó su relación el futbolista español. De su amor, llegaron al mundo Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak. Si bien todo parecía ir sobre ruedas, un par de meses atrás, la dupla confirmó que se estaban separando y todo indicó que fue por una infidelidad por parte de Piqué.

Pero, ¿por qué después de tantos años de estar juntos no se casaron? En el 2020, durante una entrevista con 60 minutes, Shakira reveló la sorpresiva razón. "El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", contó la intérprete de Pies descalzos.

Gerard Piqué y Shakira

Y acerca del tema, él también se expresó en aquél entonces. "Esa es su mentalidad, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados", confesó Piqué en diálogo con Gary Neville para The Overlap.