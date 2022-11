La foto sin camiseta de Andrew Garfield que te dejará sin aliento

Andrew Garfield es reconocido por haber interpretado a Spider-Man hace algunos años atrás. El actor viene cosechando grandes reconocimientos en su carrera, pues hace tiempo recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor por su trabajo en 'Tick, Tick... Bom!'. Por esta razón, recientemente la revista 'GQ' lo entrevistó y obtuvo algunas declaraciones del actor, así como también una sesión de fotos que causó sensación.

A lo largo de su carrera, el actor de nacionalidad británica y estadounidense, ha demostrado que puede llevarse todo por delante. Durante la entrevista Andrew reveló que participar en 'The Amazing Spider-Man', le trajo tanto cosas positivas como negativas, pues el hecho de trabajar en películas de tan grandes dimensiones no es todo color de rosas. "Hubo toneladas de mierda para asumir. Y quería asumirlo. Estaba listo. Estaba tan preparado para eso. No se sintió pesado. Pero creo que hubo elementos que se sintieron muy… Sentí peligro para mí, en términos de fama y exposición", comentó el actor.

Andrew Garfield, imagen de archivo.

Asimismo, expresó que cuando asumió su rol como Spider-Man reflexionó sobre lo mucho que le gusta hacer teatro. El actor pensó: "Quiero asegurarme de poder hacer Angels in America y Death of a Salesman dentro de unos años. Primero quiero ser actor de teatro porque eso se siente siempre fresco. Si puedo hacer teatro por el resto de mi vida para una audiencia de 50 personas por noche, sé que mi vida será satisfactoria", según publicó 'QG'.

Por otro lado reveló que su participación en 'Spider-Man: No Way Home' fue una experiencia realmente hermosa. La presión estaba fuera de él, porque el protagonista de la película era Tom Holand así que los reflectores apuntaban hacia él. "Tobey Maguire y yo estuvimos para brindar apoyo y pasar el mejor momento posible, ser inventivos, imaginativos y un poco tontos", comentó Garfield.

Las imágenes reveladoras de Andrew Garfield. Gentileza: GQ.

Además de dar una extensa entrevista, el actor británico posó para la revista y las fotos de la sesión rápidamente se difundieron en internet. Andrew además de ser un gran actor es uno de los galanes de Hollywood, así que aprovechó para mostrar su envidiable físico. En las imágenes, la estrella posó con un pantalón de cuero color negro y sin camiseta, dejando al descubierto su torso trabajado. Por supuesto las fotos no pasaron a segundo plano, así que sus fanáticos las compartieron por todos lados.