Entérate quién es el ex novio de Ariana Grande que conquistó a Emily Ratajkowski

La actriz estadounidense, Emily O'Hara Ratajkowski, mejor conocida artísticamente como Emily Ratajkowski se encuentra sola y es por ello que aprovecha su tiempo para no solamente concentrarse en sus proyectos laborales si no también en guardar un tiempo para el amor y es que si bien primero se tocó de oído que salió con Brad Pitt pareciera que está muy cerca del artista y ex novio de Ariana Grande, Pete Davidson.

La euforia que vino desde un lado en particular...

Sucede que ni los paparazzis, ni mucho menos ellos fueron quienes hablaron al respecto si no ¡una fan! Que en Instagram aparece como Deux Moi y que es conocida por divulgar varios chimentos sobre las celebrities.

Fuente: Imagen / Deuxmoi / Instagram.

La divulgación:

¿Qué decía?

"No puedo creer que esté diciendo esto por favor... Emrata y Pete Davidson están teniendo una cita en Brooklyn, agarrados de la mano", publicó.

Ambos se encuentran sin compromisos puesto que Emily terminó la relación con su ex pareja, Sebastián Bear McClard y lo mismo con Pete quién cortó su vínculo amoroso con Kim Kardashian, tiempo atrás...

¿Se vendrá una respuesta por parte de los protagonistas?