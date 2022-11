Shakira ha tomado una rotunda decisión sobre una propuesta recibida

A días de que comience el gran campeonato por la Copa Del Mundo ya varios artistas han hecho ruido respecto de la estricta reglamentación que se exige en Qatar, Dua Lipa y Rod Stewart, fueron dos de las celebridades que salieron a manifestarse en contra de la política en aquel país ahora existe otra baja, Shakira.

Shakira en la ceremonia inaugural del mundial de Brasil cantando 'La La la'. (El último del que participó dado que a Rusia no pudo ir)

¿Qué ha sucedido?

Shakira no se encuentra pasando por un buen momento dado que sigue con los trámites del divorcio con Piqué y al ser convocada para el mundial que comienza el 20 de noviembre, recibió muchas críticas debido a su decisión frente a un país tan conservador, es por ello que según lo que cuenta la periodista Dorronsoro de Telecinco España, esa habría sido la decisión más pertinente que tomó la colombiana para evitar cualquier tipo de polémica.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, afirmó la periodista dejando una incógnita sobre sí tendrá alguna participación más adelante.

La otra voz que confirma

No fue la única persona persona que habló al respecto otra de sus colegas sembró la duda, sucede que la periodista Sandro Aladro comentó que habló con el círculo de la artista y le confiaron que hoy no tiene decidido que es lo que hará.

Mientras tanto...

Shakira sigue enfocada en todas sus cuestiones de ámbito laboral, punto que no descuida ni por un segundo y en las últimas horas se la vio en una sesión de fotos para la marca de lujo 'Burberry' y así fue cómo lo mostró en las redes sociales.

Fuente: Imagen / Burberry

Uno de los looks en crudo combinado con beige abotonado.

Allí se la ve luciendo la nueva colección verano / primavera 2023 de 'Burberry', prendas que van desde los 960 euros hasta 2690 euros, todo de un estilo que vuelve y con todo, él de la década de los 90, muy marcado por la corseteria, bucaneras altas, modo escoces.