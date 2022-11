Rod Stewart tajante sobre su postura frente a Qatar

Roderick David Stewart, mejor conocido como Rod Stewart es uno de los grandes e icónicos artistas del género rock internacional que se sumó a la lista de aquellas estrellas que no quieren ser parte de Qatar 2022.

Al igual que Dua Lipa, el tampoco está de acuerdo con la reglamentación que rige en el país.

La confesión abierta

En una charla en exclusiva para el diario 'The sunday times', Rod se refirió abiertamente a que por motivos de ética no quería formar parte del circuito de artistas en la ceremonia inaugural de la Copa Del Mundo: "Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses, para que tocara y lo rechacé, no me pareció correcto", comenzó refiriendose a la exorbitante cifra de negociación.

"Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", agregó.

Comprometido con causas humanas

El intérprete de Da Think I'm, no solamente sorprende porque sus canciones siguen siendo virales en Tiktok además de sumar millones de reproducciones, si no que además ha sido una de las grandes celebridades en aportar en referencia a la guerra de Rusia con Ucrania.

Fuente: Imagen / Adam Gerrard / Daily Mirror.

El día que adoptó a una familia de refugiados ucranianos

Un hombre con grandes principios que sabe manejarse muy bien con la prensa y hace tiempo atrás conversó con otro de los diarios internacionales más importantes The Mirror, en el que confesó que estuvo ayudando a la familia Ucrania integrado por la pareja Rostyslav y Olena y sus hijos: Taras, Kostya, Roman, Mariia y Dymitro.

Tal como se menciona en el medio de comunicación la familia atravesó Europa llegando hasta Reino Unido y con dificultades económicas y humanas puesto que no contaban con dinero, ni tampoco un techo en dónde quedarse.

Y allí apareció Rod, para tenderles una mano al costear el alquiler de una casa y todos los gastos que ello implique por un año pero ello no es todo si no que además contó que le dio trabajo a otros dos refugiados en su finca de Essex.