Rebecca Jones reapareció en las redes tras llevar dos semanas en el hospital

El estado de salud de Rebecca Jones fue uno de los tópicos que alertó a sus fanáticos en las últimas semanas. Pues, la actriz mexicana estuvo internada por dos semanas en terapia intensiva, como consecuencia de una deficiencia pulmonar que, posteriormente, derivó en neumonía.

Para alivio de sus fans y seres queridos, Rebecca Jones podría ser dada de alta en el transcurso de esta semana. Su publirrelacionista, Danna Vázquez, afirmó que los médicos la encontraron estable y con mejoras progresivas, por lo que podría salir antes de lo pensado.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, comentó Danna para los medios.

Ahora que la estrella de 65 años está mucho mejor, sus fanáticos notaron que, tras un período de inactividad en la red, Rebecca volvió a subir un posteo en su cuenta de Instagram. Es que la actriz reapareció en las redes sociales para compartir un tierno video en el que expresa el gran amor que siente hacia su hijo Maximiliano.

Recordemos que, producto de la relación que tuvo Rebecca con el también actor Alejandro Camacho, nació su primogénito, Maximiliano, en 1989. Actualmente, el joven tiene 33 años y, a diferencia de sus padres, eligió el camino de la música. Estudió en una escuela de Nueva York y reside en los Estados Unidos, donde se dedica a ser DJ.

La publicación que acaparó la atención de los internautas consiste en una corta animación donde se puede ver a Maximiliano Camacho a los pies de la torre Eiffel, durante un viaje a París, Francia. El joven luce un gorro rojo, unas gafas para el sol y un abrigo oscuro, mientras mira al costado en vista al horizonte.

Antes de subir la imagen, la actriz de ‘La sonrisa del diablo’ colocó la canción ‘Love of my Life’, de la banda de rock Queen, haciendo referencia a que su hijo Maximiliano es el gran amor de su vida.

Si bien Rebecca no escribió ningún texto en la descripción, el posteo se llenó de comentarios lindos por parte de otras celebridades que les deseaban lo mejor a los dos. “Bendiciones, eres una gran mujer”, “Qué gusto saber de ti. Deseo de todo corazón que te encuentres bien”, “Te mando mis oraciones para tu pronta recuperación”, rezaban algunos de los comentarios.