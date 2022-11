Lo primero que veas en este sencillo test visual hablará de tu personalidad ¿Te animas a participar?

Desde hace mucho tiempo los test visuales se han popularizado en internet y en las redes sociales. Muchas veces algún usuario comparte una imagen y rápidamente se viraliza porque las personas no se ponen de acuerdo en lo que observan. El día de hoy traemos un desafío que expondrá algunos rasgos de tu personalidad, así como también será de utilidad para que pongas a prueba tus habilidades.

Este test funciona a partir de una ilusión óptica, que es una ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir la realidad de diversas formas. Puede ser de carácter cognitivo, en las que interviene el conocimiento que tenemos sobre el mundo y la realidad, o de carácter fisiológico, las asociadas a los efectos de una estimulación excesiva en el cerebro o en los ojos. Gracias a estas ilusiones muchos artistas han aprovechado dar diferentes percepciones, aspectos mágicos o de ambigüedad a sus obras. Asimismo, sirven para que nos demos cuenta que no todo lo que observamos es un fiel reflejo de la realidad.

El siguiente test no tiene carácter terapéutico ni credibilidad científica, pues está hecho específicamente para entretener a las personas. Álvaro Álvarez es un especialista en comunicación estratégica, conferencista y locutor de radio, y hace un tiempo atrás puso en sus redes un reto muy interesante que puedes utilizar para descubrir si eres una persona analítica, sensible o si te cuesta expresar tus sentimientos. Por esta razón deberás observar la siguiente imagen.

Test visual: Dime qué ves y te diré como eres. Imagen de Álvaro Álvarez. Gentileza: vibra.co

Si lo primero que lograste observar en la imagen fue a dos personas a punto de besarse significa que tienes un alto grado de sensibilidad. A veces esto genera conflictos y te trae dificultades para lograr acertar en la comunicación, así como también se te hace difícil convertirte en líder. El hecho de ser pasional y romántico te puede provocar un malestar en el caso de que las personas que te rodean no están de acuerdo con tu punto de vista.

Por otro lado, si lograste ver la silueta de un gato quiere decir que no expresas tus emociones ni tus sentimientos. Además, eres del tipo de personas que no quiere que lo vean en un estado de vulnerabilidad, pero estos comportamientos traen consecuencias negativas. Pues no te permiten establecer nuevas relaciones, ya sea sentimentales, amistosas o laborales. Así las oportunidades muchas veces se deshacen.

Si lo primero que se te vino a la mente cuando observaste la imagen fue la silueta de un gato en medio de dos personas, eres una persona sumamente analítica. Muchas veces por esta misma razón hace que des muchas vueltas y pierdas oportunidades. En ciertos momentos las dudas e incertidumbres que generan las cosas nuevas, hace que dejes pasar oportunidades, pues no sabes con certeza que será lo mejor para ti. Por eso has dejado de perseguir tus ideales y algunas veces te has alejado de personas importantes en tu vida.