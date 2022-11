Cuál es el restaurante madrileño que elige Paula Echevarría para una cita en pareja

La foto parece la escena de una película. La feliz pareja posa sonriente, con unas vistas de Madrid inmejorables. La actriz Paula Echevarría sí sabe cuál es el restaurante madrileño ideal para una cita en pareja. “Entre la primera y la segunda foto han pasado 3 años! Sin haberlo planeado, mismo día (desfile del orgullo), mismo restaurante, misma mesa, misma compañía (esa si estaba planeada)... @migueltorres te quiero!”, comentó en el posteo que acompaña la foto junto a su pareja, el deportista Miguel Torres.

Paula Echevarría y Miguel Torres en la terraza del Restaurante Palacio de Cibeles, con una de las mejores vistas de Madrid.

El restaurante madrileño que elige Paula Echevarria para una cita en pareja es el Restaurante Palacio de Cibeles. Ubicado en la sexta planta de un edificio en el centro histórico de Madrid, el restaurante combina unas vistas únicas desde su terraza con una experiencia gastronómica de alto nivel.

Tiene una capacidad para 100 comensales sentados y unas 150 personas en cóctel, también cuenta con espacio privado de 12 cubiertos pero sin dudas la estrella de este restaurante es la espectacular terraza abierta en época de verano, perfecta para disfrutar de un rico almuerzo y cena en pareja, con vista a la Diosa Cibeles.

La pareja concurre frecuentemente a este restaurante cuya terraza tiene una de las mejores vistas de Madrid.

El chef a cargo de la cocina del lugar es Adolfo Muñoz, reconocido por su ya clásico restaurante Adolfo de Toledo y cuenta con dos soles Repsol y un premio nacional de gastronomía. “Nuestra cocina se basa en la tradición española, donde el respeto por el producto de calidad es uno de nuestros objetivos”, aseguran desde el restaurante elegido por Paula Echevarría y su pareja.

Hay varios hits destacados del menú como el arroz con pato, setas y hierbas provenzales como tomillo y romero. También desde el mismo restaurante destacan las “croquetas de remolacha, zanahoria, kale y quinoa con el mejor acompañante, las mejores vistas de Madrid”.

El arroz con pato, setas y hierbas provenzales como tomillo y romero es uno de los hits del restaurante.

“Comimos en la terraza el almuerzo. A pesar del calor aún quedaban dos mesas a la sombra y la aprovechamos. Muy bueno todo, pero lo mejor son las vistas a la Cibeles y el arranque de Alcalá y Gran Vía. Mágico”, asegura Jose Angel, usuario de una plataforma de referencias gastronómicas.

Otra de las clientas del restaurante coincide en que las vistas privilegiadas son uno de los plus del lugar, aunque destaca el precio un tanto elevado de la propuesta gastronómica. “Al margen de la inmejorable situación con vistas a la diosa Cibeles, el restaurante está muy bien, con una decoración sobria, pero elegante. En cuanto a las opiniones leídas en diferentes páginas de información gastronómica fuimos a comer con cierto recelo, si bien, las dudas se disiparon enseguida ya que tanto el trato personal fue excelente así como la comida bastante buena y bien presentada. También debo decir que para mi las raciones son algo escasas, repito para mi que como normal me resultaron cortas. No así ocurrió con la factura de 120 € que nos presentaron y sin tomar café. En general caro, pero buena comida y mejor trato, nada que ver con las opiniones que habíamos leído”, asegura la usuaria en su comentario en Trip Advisor.