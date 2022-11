Una estrella mundial negó ser parte de Qatar 2022

Mucho se especuló por los artistas que estarían al frente de la apertura de la FIFA allí en Qatar, una de las que más resonaron fue Dua Lipa, sin embargo negó rotundamente que esto fuera cierto en una historia de Instagram publicada hace tan solo unas horas.

El contundente comunicado de Dua Lipa.

Allí la cantante londinense deja por terminado el asunto y que jamás fue convocada para dicho evento.

“Se ha generado un montón de especulación de que estaré en el show de la copa del Mundo. No, no estaré y ni siquiera me puse en plan de negociar”, comenzó diciendo desterrando cualquier tipo de duda.

“Estaré alentando a Inglaterra desde lejos y espero que la visita cumpla con Qatar cuándo tenga todas las promesas de derechos humanos que hizo, cuando ganó el derecho de albergar la copa del Mundo”, cerró con suma contundencia sobre una política reglamentaria muy estricta que presenta el país.

¿Qué dice en el reglamento oficial y que publicó la nación del medio Oriente?

Varios puntos se alzaron en el marco de ‘Qatar Welcomes you’, donde salieron las prohibiciones al estar alli.

Prohibiciones

- Está prohibido Alcohol, libros religiosos y material pornografica tal como lo indica la ley islámica.

- En cuánto a la vestimenta tendrán que mantener un atuendo recatada durante toda la estadía, esto implica que tampoco se podrá exponer ciertas partes del cuerpo como: Minifalda, vestidos cortos, ropa sin mangas, bikinis y pantalones cortos.

- No se podrán mostrar muestras de cariño en público ni abrazos, manos o besos sin importar su condición sexual.

- Relaciones por fuera del matrimonio cabe una pena de 7 años en el país.

- La homosexualidad es penada, según la ley islámica por lo que si alguno se declara gay o ser lesbiana le caberia una pena de cinco años de prisión.

¿Será que Dua Lipa lo repiensa para más adelante?